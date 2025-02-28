Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома — как песня группы «Ленинград»

Во время встречи в Белом доме Трамп и Вэнс подвергли критике поведение Зеленского, заявив, что он ведет себя неблагодарно.

После напряженной перепалки, по данным телеканала Fox News, Трамп попросил украинского президента покинуть встречу, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, передает «Радиоточка НСН».

