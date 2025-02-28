Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома — как песня группы «Ленинград»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ТАСС досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
В разговоре с агентством Захарова заявила, что произошедшее можно воспринимать через призму песен группы «Ленинград», не уточнив, о какой именно композиции идет речь, но отметив, что одна из песен группы включает схожий рефрен.
Во время встречи в Белом доме Трамп и Вэнс подвергли критике поведение Зеленского, заявив, что он ведет себя неблагодарно.
После напряженной перепалки, по данным телеканала Fox News, Трамп попросил украинского президента покинуть встречу, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru