Захарова: Отъезд Зеленского из Белого дома — как песня группы «Ленинград»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ТАСС досрочный отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В разговоре с агентством Захарова заявила, что произошедшее можно воспринимать через призму песен группы «Ленинград», не уточнив, о какой именно композиции идет речь, но отметив, что одна из песен группы включает схожий рефрен.

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Во время встречи в Белом доме Трамп и Вэнс подвергли критике поведение Зеленского, заявив, что он ведет себя неблагодарно.

После напряженной перепалки, по данным телеканала Fox News, Трамп попросил украинского президента покинуть встречу, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ВстречаДональд ТрампВладимир ЗеленскийМария Захарова

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