ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ

Встреча, собравшая на трибунах стадиона «Газовик» 6666 болельщиков, запомнилась не забитыми мячами, а массовой потасовкой игроков.

На 50-й минуте полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла забил гол, однако после просмотра VAR главный арбитр Игорь Капленков отменил взятие ворот из-за офсайда.

Градус борьбы максимально накалился на 77-й минуте матча, когда стычка между футболистами быстро переросла в конфликт с участием представителей обеих команд, включая запасных игроков. По итогам инцидента арбитр вынес ряд предупреждений зачинщикам драки. Всего за матч арбитр показал 12 желтых карточек.

После этой встречи армейцы с 26 очками удерживают за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а горожане, набравшие 17 баллов, находятся на шестой позиции.

В следующем туре 8 ноября «Оренбург» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА днем ранее проведет гостевой матч с «Краснодаром», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

