ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, собравшая на трибунах стадиона «Газовик» 6666 болельщиков, запомнилась не забитыми мячами, а массовой потасовкой игроков.
На 50-й минуте полузащитник «Оренбурга» Дамиан Пуэбла забил гол, однако после просмотра VAR главный арбитр Игорь Капленков отменил взятие ворот из-за офсайда.
Градус борьбы максимально накалился на 77-й минуте матча, когда стычка между футболистами быстро переросла в конфликт с участием представителей обеих команд, включая запасных игроков. По итогам инцидента арбитр вынес ряд предупреждений зачинщикам драки. Всего за матч арбитр показал 12 желтых карточек.
После этой встречи армейцы с 26 очками удерживают за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а горожане, набравшие 17 баллов, находятся на шестой позиции.
В следующем туре 8 ноября «Оренбург» встретится на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА днем ранее проведет гостевой матч с «Краснодаром», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пилот самодельного летательного аппарата погиб при крушении в Тверской области
- Битва проиграна: Янковский с Борисовым уступят сказкам и Биковичу
- ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
- Лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари
- Звезды российского балета представят в ОАЭ спектакль по мотивам Чайковского
- Превосходящий «Титаник» лайнер SS United States затопят во Флориде
- Росконгресс прогнозирует схлопывание пузыря ИИ в 2027 году
- Граждане Германии лидируют по запросам на убежище в РФ в 2026 году
- СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек
- Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Тарасовым