Росконгресс прогнозирует схлопывание пузыря ИИ в 2027 году
Мировой пузырь искусственного интеллекта начал стремительно сдуваться, а его окончательное схлопывание ожидается в первой половине 2027 года. К такому выводу пришли аналитики фонда «Росконгресс».
По данным аналитиков, технологические гиганты уже столкнулись с падением стоимости акций и вынуждены искать дополнительное финансирование на международных площадках из-за возникшего дефицита ликвидности. Свидетельством начала кризиса стало масштабное падение мировых бирж в пятницу, 30 октября, когда рынки США, Азии и других регионов потеряли в общей сложности 1,7 триллиона долларов, а крипторынок просел на 140 миллиардов. В фонде подчеркнули, что ценные бумаги 16 ведущих ИИ-компаний рухнули более чем на 20% от своих годовых максимумов.
В фонде объясняют это тем, что контракты на сотни миллиардов заключаются без реального денежного обеспечения: финансирование выстроено по замкнутому кругу, где производители чипов инвестируют в клиентов, а облачные провайдеры берут кредиты под залог оборудования, которое может морально устареть еще до погашения долга.
Исторический анализ прошлых экономических кризисов, включая доткомы 1990-х годов, указывает на неизбежность жесткой коррекции. В «Росконгрессе» отметили, что вероятность краха превышает 50%, если хайповая отрасль опережает рынок более чем в два раза за два года, к чему ИИ-сектор приблизился еще в начале 2026 года. Текущий же спад спровоцирован слабыми квартальными отчетами лидеров рынка, которые не оправдали ожиданий инвесторов и истощили финансовые ресурсы бирж, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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