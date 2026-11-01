Росконгресс прогнозирует схлопывание пузыря ИИ в 2027 году

По данным аналитиков, технологические гиганты уже столкнулись с падением стоимости акций и вынуждены искать дополнительное финансирование на международных площадках из-за возникшего дефицита ликвидности. Свидетельством начала кризиса стало масштабное падение мировых бирж в пятницу, 30 октября, когда рынки США, Азии и других регионов потеряли в общей сложности 1,7 триллиона долларов, а крипторынок просел на 140 миллиардов. В фонде подчеркнули, что ценные бумаги 16 ведущих ИИ-компаний рухнули более чем на 20% от своих годовых максимумов.

В фонде объясняют это тем, что контракты на сотни миллиардов заключаются без реального денежного обеспечения: финансирование выстроено по замкнутому кругу, где производители чипов инвестируют в клиентов, а облачные провайдеры берут кредиты под залог оборудования, которое может морально устареть еще до погашения долга.

Исторический анализ прошлых экономических кризисов, включая доткомы 1990-х годов, указывает на неизбежность жесткой коррекции. В «Росконгрессе» отметили, что вероятность краха превышает 50%, если хайповая отрасль опережает рынок более чем в два раза за два года, к чему ИИ-сектор приблизился еще в начале 2026 года. Текущий же спад спровоцирован слабыми квартальными отчетами лидеров рынка, которые не оправдали ожиданий инвесторов и истощили финансовые ресурсы бирж, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».