«Надежды и срывы»: США и РФ провели «секретные» переговоры перед визитом Зеленского

США также выражали желание наладить контакты с Москвой в рамках дипмиссий. Как отмечал госсекретарь Марко Рубио, улучшение работы дипмиссий необходимо и в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российско-американские переговоры по проблемам работы посольств позволят укрепить доверие между двумя странами. Она подчеркнула, что Москва надеется, что это станет первым важным этапом на пути устранения ряда «раздражителей», которые накопились между странами.

Журналисты обратили внимание на то, что по итогам переговоров стороны очень коротко отчитались об итогах, не раскрывая детали, несмотря на то, что встреча длилась целых 6,5 часов.

Так, Госдепартамент выпустил официальное заявление об итогах встречи, в котором уточняется, что на встрече стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий, а председатели делегаций Коултер и Дарчиев договорились о новой встрече в ближайшем будущем.

А военкор Александр Коц указал на «тишину» после переговоров делегаций России и США в Стамбуле.

«6,5 часов переговоров - и ни одного заявления. Ладно, вся эта болтовня на камеры - лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», - написал он в Telegram-канале.

При этом в тот же день президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сделал ряд заявлений по переговорам с США. Во-первых, глава государства подчеркнул, что первые контакты российской стороны с администрацией американского президента Дональда Трампа вселяют определённые надежды.

«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», - заявил он.

Во-вторых, Путин призвал пресекать всеми средствами попытки отдельных стран сорвать диалог Москвы и Вашингтона. Он не уточнил, о каких странах идет речь, но намекнул на «западные элиты».

«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», - подчеркнул Путин.

Глава государства отметил необходимость учитывать это, а также задействовать все возможности российской дипломатии и разведки.

БРИТАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА

Очевидно, что американский лидер Дональд Трамп как никто согласен с российским коллегой в вопросе попыток сорвать переговоры. Накануне Трамп провел встречу с британским премьером, намекая на то, что готов вести диалог с Европой после «неудачного» визита в Вашингтон французского лидера Макрона.



Несмотря на явные попытки договориться с Европой, Трамп дал понять, что не меняет своих решений относительно гарантий для Европы и Украины, но и от попыток превратить сделку в «справедливую и приемлемую» для всех не отказался.

Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины.