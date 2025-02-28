«Надежды и срывы»: США и РФ провели «секретные» переговоры перед визитом Зеленского
Госдеп отчитался о «секретных» переговорах представителей России и США в Стамбуле. Трамп же провел встречу с британским премьером, пообещал Украине «часть территорий» и продлил санкции против РФ на год.
Поэтапные переговоры по украинскому вопросу продолжаются, США «прощупывают почву», пытаясь понять детали позиций Москвы, параллельно договариваясь с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Накануне в Стамбуле прошли переговоры делегаций из Москвы и Вашингтона, которые длились 6,5 часов. В тот же день американский лидер Дональд Трамп принял британского премьера Кир Стармера в Белом доме. В пятницу, как ожидается, на встречу с Трампом прилетит Зеленский.
«СЕКРЕТНЫЕ» ПЕРЕГОВОРЫ В СТАМБУЛЕ
27 февраля прошел второй этап переговоров российской и американской делегаций. На этот раз стороны встретились в Стамбуле. Переговоры начались около 10 часов утра по московскому времени в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй, передает РИА Новости. После 16 часов российская сторона покинула резиденцию.
Российскую делегацию возглавил директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря по Евразии Соната Коултер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне анонсировал, что темой этих переговоров станет работа посольств в Москве и Вашингтоне. Напомним, что на первом этапе переговоров (в Эр-Рияде 18 февраля) стороны договорились восстановить численность сотрудников посольств.
США также выражали желание наладить контакты с Москвой в рамках дипмиссий. Как отмечал госсекретарь Марко Рубио, улучшение работы дипмиссий необходимо и в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российско-американские переговоры по проблемам работы посольств позволят укрепить доверие между двумя странами. Она подчеркнула, что Москва надеется, что это станет первым важным этапом на пути устранения ряда «раздражителей», которые накопились между странами.
Журналисты обратили внимание на то, что по итогам переговоров стороны очень коротко отчитались об итогах, не раскрывая детали, несмотря на то, что встреча длилась целых 6,5 часов.
Так, Госдепартамент выпустил официальное заявление об итогах встречи, в котором уточняется, что на встрече стороны обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий, а председатели делегаций Коултер и Дарчиев договорились о новой встрече в ближайшем будущем.
А военкор Александр Коц указал на «тишину» после переговоров делегаций России и США в Стамбуле.
«6,5 часов переговоров - и ни одного заявления. Ладно, вся эта болтовня на камеры - лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», - написал он в Telegram-канале.
При этом в тот же день президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сделал ряд заявлений по переговорам с США. Во-первых, глава государства подчеркнул, что первые контакты российской стороны с администрацией американского президента Дональда Трампа вселяют определённые надежды.
«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов», - заявил он.
Во-вторых, Путин призвал пресекать всеми средствами попытки отдельных стран сорвать диалог Москвы и Вашингтона. Он не уточнил, о каких странах идет речь, но намекнул на «западные элиты».
«Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», - подчеркнул Путин.
Глава государства отметил необходимость учитывать это, а также задействовать все возможности российской дипломатии и разведки.
БРИТАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА
Очевидно, что американский лидер Дональд Трамп как никто согласен с российским коллегой в вопросе попыток сорвать переговоры. Накануне Трамп провел встречу с британским премьером, намекая на то, что готов вести диалог с Европой после «неудачного» визита в Вашингтон французского лидера Макрона.
Несмотря на явные попытки договориться с Европой, Трамп дал понять, что не меняет своих решений относительно гарантий для Европы и Украины, но и от попыток превратить сделку в «справедливую и приемлемую» для всех не отказался.
Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины.
«Мы можем. Мы заключим», - заверил он.
В целом встреча прошла в довольно дружественной атмосфере. Стармер рассказал, что передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное Королевство, и президент его принял. А Трамп в свою очередь назвал супругу британского премьер-министра Кира Стармера «прекрасной».
При этом американский лидер заявил, что Вашингтон не придет на помощь Великобритании, если ее войска будут атакованы на территории Украины.
«Они могут сами о себе позаботиться», – указал главе Белого дома.
Также трамп заявил, что прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта вокруг Украины, достичь которой пока не удалось.
Стармер же также стоял на своем. Он заявил, что британские власти в 2025 году представят Киеву больше военной помощи, чем раньше.
«Только на этой неделе я рассказал, как мы берем на свои плечи большую часть бремени в области безопасности», — указал он.
Накануне визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля, глава Белого дома смягчил свою риторику после еще недавних слов о том, что украинский лидер является диктатором. Трамп заявил журналистам, что уважает Зеленского. Также он пообещал, что в скором времени будут проведены предметные переговоры о том, много ли территорий могут быть возвращены Украине.
До этого он говорил, что будет стремиться к тому, чтобы Украина в рамках мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий, отметив, что это «будет сложно».
Президент США Дональд Трамп на год продлил действие ряда санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Белом доме. Уточняется, что речь о рестрикциях в отношении РФ, которые были введены в 2022, 2018 и 2014 годах. Трамп заявил, что ограничительные меры должны остаться в силе после 6 марта 2025 года.
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