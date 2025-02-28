США прекратили поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины
Государственный департамент США приостановил поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в Агентстве по международному развитию (USAID).
По информации источников, на этой неделе США прекратили реализацию программы USAID, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление украинской энергосистемы.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с Дональдом Трампом покинул Белый дом ранее запланированного времени. Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, заявив, что тот проявил неуважение.
По данным телеканала Fox News, после инцидента было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам. Вице-президент Джей Ди Вэнс, также прокомментировав произошедшее, назвал Зеленского неблагодарным и напомнил о его поддержке Демократической партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru