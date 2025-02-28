Зеленский поблагодарил США после досрочного отъезда из Белого дома
После досрочного ухода из Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X выразил благодарность США за поддержку.
Он поблагодарил американский народ, конгресс и президента за визит, подчеркнув, что Украина стремится к справедливому и прочному миру.
Зеленский покинул Белый дом ранее запланированного времени после перепалки с Дональдом Трампом. Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, заявив, что тот проявил неуважение.
По данным телеканала Fox News, после инцидента было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам. Вице-президент Джей-Ди Вэнс, также прокомментировав произошедшее, назвал Зеленского неблагодарным и напомнил о его поддержке Демократической партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru