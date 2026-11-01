Ленту также похвалил российский лидер Владимир Путин, который назвал картину Кравчука «настоящим произведением искусства». При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН заметил, что глава государства крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому его слова повысили интерес к «Рождению империи».

«Любая реклама для фильма — это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "Хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - сказал он.