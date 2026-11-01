Битва проиграна: Янковский с Борисовым уступят сказкам и Биковичу
Согласно предварительным итогам уходящих выходных российский прокат возглавит новый фильм Андрея Кравчука «Рождение империи».
Полюбившийся зрителям фильм «Битва моторов» согласно предварительным итогам уходящих выходных уступит лидерство в российском прокате отечественным сказкам и исторической премьере этой недели — «Рождению империи». При этом ленте с Иваном Янковским и с претендентом на «Оскар» Юрой Борисовым в главных ролях осталось немного, чтобы преодолеть отметку по сборам в 1 млрд рублей.
ПЕРВАЯ «ИМПЕРИЯ»
Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, прокат уходящих выходных возглавит новый фильм Андрея Кравчука «Рождение империи». Премьера фильма с Милошем Биковичем состоялась 29 октября.
Уже за первые два дня проката историческая картина смогла заработать свыше 60 млн рублей. На момент написания материала ее сборы, по данным ЕАИС, составляют 215 млн 480 тысяч 474 рубля.
Ленту также похвалил российский лидер Владимир Путин, который назвал картину Кравчука «настоящим произведением искусства». При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН заметил, что глава государства крайне редко публично высказывается о фильмах, поэтому его слова повысили интерес к «Рождению империи».
«Любая реклама для фильма — это хорошо, тем более, когда фильм рекламирует президент. Это происходит крайне редко, чтобы президент страны публично высказался о каком-нибудь фильме. Когда первое лицо государства говорит: "Хорошее кино, надо посмотреть", как минимум уже интересно сходить и посмотреть», - сказал он.
В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН объяснил, что в российском обществе есть запрос на патриотизм, поэтому у «Рождения империи» есть все шансы на успех.
«Андрей Кравчук — это имя. Он снял "Союз спасения". Это был, на мой взгляд, лучший исторический фильм за последние 30 лет. Так же, как и "Викинг" хорошая историческая картина. А Путин очень любит неглупые исторические фильмы, поэтому, наверное, посмотрел и похвалил. У нас возникло совершенно новое сознание — патриотическое. Запрос на державность, патриотизм в обществе. Кстати, ничего против воплощения образа Петра на экране я не имею. Это была фигура достаточно непростая, но, безусловно, в сторону позитива. Петр был строителем, а не разрушителем», - уточнил он.
Между тем, в тройку лидеров российского проката по предварительным итогам уходящих выходных вошли две сказки. На второй строчке оказалась картина «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым. По данным ЕАИС, ее сборы на момент написания материала составляют 334 млн 829 тысяч 46 рублей.
Замыкает тройку лидеров новая «Сказка о потерянном времени» от «Кинокомпании братьев Андреасян». Касса картины, по подсчетам системы, сейчас составляет 319 млн 429 тысяч 646 рублей. При этом «Битва моторов» занимает лишь четвертую строчку по предварительным итогам уходящих выходных.
ЯНКОВСКИЙ И БОРИСОВ В БИТВЕ ЗА МИЛЛИАРД
Между тем, «Битва моторов» почти подобралась к кассе в 1 млрд рублей. По подсчетам ЕАИС, на момент написания материала сборы картины составляют 955 млн 63 тысячи 990 рублей.
Премьера фильма Ильи Маланина состоялась 8 октября. Картина три недели подряд возглавляла российский прокат и только сейчас уступила сказкам и фильму «Рождение империи».
Кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН заметил, что «Битва моторов» еще раз доказывает, что противостояние с Голливудом не нужно российскому кино, а необходимо снимать и придумывать свои истории без ориентира на западные фильмы.
«Фильм "Битва моторов" — это привет "Ford против Ferrari". Бюджет второго фильма круче, зачем тягаться с Голливудом? Есть вещи, в которых не нужно тягаться, откровенно противостоять. Это очевидная история», - сказал он.
Однако член совета АВК Роман Исаев считает, что «Битва моторов» не задаст новый тренд на драмы о гонках в отечественном кино.
«Не думаю, что из этого нужно выводить какой-то тренд. Была взята реальная история. Она была обложена определенной кинематографической фактурой. Два топовых артиста в главных ролях, и артистка в женской. Поэтому у проекта все сложилось достаточно красиво, нарядно и складно. Таких историй не может быть много, чтобы это положило начало тренду. Тут привлекает, скорее, визуальная красота и эстетика дореволюционной императорской России, красивые старинные автомобили и все то, что создало многогранную ауру этой картины. А то, что фильмы об автоинженерах станут трендом, вряд ли об этом приходится говорить. Зрителю интересна яркая цепляющая история, хорошее ее воплощение и впечатляющий продакшен на экране», - отметил он в разговоре с НСН.
Ранее народный артист России, актер Алексей Гуськов в беседе со спецкором НСН объяснил актуальность «Битвы моторов».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Иран заявил о покупке российских Су-35
- Пилот самодельного летательного аппарата погиб при крушении в Тверской области
- Битва проиграна: Янковский с Борисовым уступят сказкам и Биковичу
- ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ
- Лингвист оценила шансы слова «воздухан» попасть в словари
- Звезды российского балета представят в ОАЭ спектакль по мотивам Чайковского
- Превосходящий «Титаник» лайнер SS United States затопят во Флориде
- Росконгресс прогнозирует схлопывание пузыря ИИ в 2027 году
- Граждане Германии лидируют по запросам на убежище в РФ в 2026 году
- СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек