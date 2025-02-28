Сенатор Грэм: Зеленский осложнил помощь Украине после встречи с Трампом
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями на встрече в Белом доме практически сделал невозможной дальнейшую помощь США Украине.
В интервью телеканалу Fox News сенатор отметил, что после произошедшей перепалки с Дональдом Трампом, США могут пересмотреть оказание поддержки Украине. Грэм также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество между США и Украиной под руководством Зеленского теперь под вопросом.
Зеленский покинул Белый дом ранее запланированного времени после перепалки с Дональдом Трампом. Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, заявив, что тот проявил неуважение.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с Дональдом Трампом покинул Белый дом ранее запланированного времени. Президент США выразил недовольство поведением украинского лидера, заявив, что тот проявил неуважение.
По данным телеканала Fox News, после инцидента было отменено подписание сделки по редкоземельным металлам. Вице-президент Джей Ди Вэнс, также прокомментировав произошедшее, назвал Зеленского неблагодарным и напомнил о его поддержке Демократической партии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru