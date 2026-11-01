Звезды российского балета представят в ОАЭ спектакль по мотивам Чайковского

Гастроли пройдут 21 ноября в Рас-Эль-Хайме и 22 ноября в Дубае. Шоу под названием My first ballet ориентировано на семейную аудиторию и призвано стать первым знакомством детей с высоким искусством. Как уточнили в продюсерском агентстве Simiram Productions, главные партии исполнят признанные мастера классического танца и лауреаты международных конкурсов, в том числе солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и труппы «Кремлевский балет».

Изюминкой постановки станет участие всемирно известного российского дуэта акробатического балета AcroDuoBallet в составе Сергея Чумакова и Елены Петриченко. В этом номере изящные балетные линии виртуозно сочетаются со сложнейшими акробатическими поддержками, создающими у зрителей иллюзию невесомости.

В прошлом году русский национальный балет «Кострома» впервые выступил в столице Китая с программой «Национальное Шоу России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».