Звезды российского балета представят в ОАЭ спектакль по мотивам Чайковского
Звезды российского балета представят в ОАЭ семейный спектакль My first ballet, объединивший сцены из двух шедевров Петра Чайковского — «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на организаторов тура.
Гастроли пройдут 21 ноября в Рас-Эль-Хайме и 22 ноября в Дубае. Шоу под названием My first ballet ориентировано на семейную аудиторию и призвано стать первым знакомством детей с высоким искусством. Как уточнили в продюсерском агентстве Simiram Productions, главные партии исполнят признанные мастера классического танца и лауреаты международных конкурсов, в том числе солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и труппы «Кремлевский балет».
Изюминкой постановки станет участие всемирно известного российского дуэта акробатического балета AcroDuoBallet в составе Сергея Чумакова и Елены Петриченко. В этом номере изящные балетные линии виртуозно сочетаются со сложнейшими акробатическими поддержками, создающими у зрителей иллюзию невесомости.
В прошлом году русский национальный балет «Кострома» впервые выступил в столице Китая с программой «Национальное Шоу России», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Звезды российского балета представят в ОАЭ спектакль по мотивам Чайковского
- Превосходящий «Титаник» лайнер SS United States затопят во Флориде
- Росконгресс прогнозирует схлопывание пузыря ИИ в 2027 году
- Граждане Германии лидируют по запросам на убежище в РФ в 2026 году
- СФР: Число пенсионеров в России достигло 40,5 млн человек
- Стала известна дата прощания с бэк-вокалистом группы «Любэ» Тарасовым
- Ушаков пригласил Зеленского на переговоры с Путиным в Москве
- В Турции ввели запрет на доступ в соцсети детям до 15 лет
- МО: Силы ПВО сбили более 390 БПЛА ВСУ
- В Москве суд заочно арестовал экс-замначальника Генштаба ВСУ Артеменко