«Отчитывал 10 минут»: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась перепалкой в прямом эфире, а западные СМИ уже указали, что произошедшее выходит за пределы худшего сценария для Украины. Подробности - в материале НСН.
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме завершилась руганью на глазах у прибывших в Овальный кабинет журналистов, а также всего мира. От американского лидера 10 минут звучали оскорбления в адрес его предшественника Джо Байдена, агрессивные призывы к прекращению огня, прямые обвинения Зеленского в неуважении к Соединенным Штатам. После эмоциональной встречи была отменена пресс-конференция глав государств, а украинский лидер досрочно покинул Белый дом.
ПРИОДЕЛСЯ, НО НЕ ПОМОГЛО
Перед спорами Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне и похвалил его за внешний вид. Встреча двух президентов началась уже с обыденных заявлений главы Белого дома о том, что стороны «достаточно близко» к договоренности по урегулированию на Украине.
Американский лидер выразил надежду на то, что США не придется направлять много оружия на Украину, но заявил, что поставки будут.
Завершив вступительную часть, Трамп перешел к нападению, заявив, что Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования на Украине.
«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этого конфликта. Мы не говорим о гарантиях безопасности», - заявил Трамп.
Подобные призывы, конечно же, пришлись не по вкусу украинскому президенту.
«Мы никогда не примем остановки огня», - четко ответил Зеленский.
В ответ Трамп напомнил, что США могут лишить Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к урегулированию.
«Ты играешь картами. Ты ставишь на кон жизни миллионов людей. Ты ставишь на кон третью мировую. И то, что ты делаешь, очень неуважительно по отношению к этой стране», - сказал Трамп Зеленскому.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, обвинил Зеленского в том, что он принимал участие в предвыборной кампании Демократической партии США в Пенсильвании, поддерживая Камалу Харрис, и потребовал, чтобы украинский лидер высказал слова благодарности США и президенту, который пытается спасти его страну.
«Вы думаете, что если будете громко говорить про конфликт...» - начал Зеленский, но его прервал Трамп, сказав, что «он не говорит громко».
Он не дал Зеленскому продолжить, добавив, что у Украины «большие проблемы» и она «не выигрывает в конфликте с Россией». Зеленский выразил благодарность США, но отметил, что «Украина с самого начала одна».
«Вы не были одни, мы дали вам 350 миллиардов долларов», - не согласился с ним Трамп.
После этого в объективы телекамер попала реакция посла Украины в США Оксаны Маркаровой (на фото ниже). Она несколько раз хваталась за голову в момент, когда Трамп призвал Зеленского выразить благодарность США и пойти на прекращение огня, если у Украины появится такая возможность. Журналисты увидели в ее поведении шок и недоумение.
СДЕЛКА НЕ СОСТОЯЛАСЬ
Вместо отмененной совместной пресс-конференции глав государств Трамп опубликовал пост в соцсетях.
«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции, и я определил, что президент Зеленский не готов к миру, если Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», - написал американский лидер.
В Белом доме добавили, что соглашение между Украиной и США по разработке недр, ради которого Зеленский прибыл в Вашингтон, не было подписано.
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