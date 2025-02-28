«Отчитывал 10 минут»: Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

ПРИОДЕЛСЯ, НО НЕ ПОМОГЛО

Перед спорами Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне и похвалил его за внешний вид. Встреча двух президентов началась уже с обыденных заявлений главы Белого дома о том, что стороны «достаточно близко» к договоренности по урегулированию на Украине.

Американский лидер выразил надежду на то, что США не придется направлять много оружия на Украину, но заявил, что поставки будут.

Завершив вступительную часть, Трамп перешел к нападению, заявив, что Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования на Украине.

«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этого конфликта. Мы не говорим о гарантиях безопасности», - заявил Трамп.

Подобные призывы, конечно же, пришлись не по вкусу украинскому президенту.

«Мы никогда не примем остановки огня», - четко ответил Зеленский.

В ответ Трамп напомнил, что США могут лишить Киев поддержки, если Зеленский не будет стремиться к урегулированию.

«Ты играешь картами. Ты ставишь на кон жизни миллионов людей. Ты ставишь на кон третью мировую. И то, что ты делаешь, очень неуважительно по отношению к этой стране», - сказал Трамп Зеленскому.