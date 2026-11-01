Превосходящий «Титаник» лайнер SS United States затопят во Флориде

По данным газеты, власти округа Окалуса в штате Флорида приняли решение превратить знаменитый 305-метровый корабль в крупнейший в мире искусственный риф для привлечения дайверов и создания экосистемы для морских обитателей. Операция пройдет у побережья Флориды, где судно опустят на глубину около 55 метров без использования взрывчатки — воду запустят через специальные отверстия в корпусе.

SS United States сошел со стапелей в 1952 году и сразу же вошел в историю, установив абсолютный рекорд скорости пересечения Атлантики среди пассажирских судов (3 суток, 10 часов и 40 минут). Корабль считался символом американской инженерной мощи, а его пассажирами в разные годы были четыре президента США, Мэрилин Монро, Уолт Дисней и Сальвадор Дали.

Однако с развитием коммерческой реактивной авиации в 1960-х годах трансатлантические морские путешествия потеряли былую популярность и рентабельность, из-за чего в 1969 году лайнер окончательно вывели из эксплуатации. Почти 30 лет легендарное судно простояло на приколе на реке Делавэр в Филадельфии. Многочисленные амбициозные проекты энтузиастов по его реставрации, превращению в отель или плавучий музей раз за разом сворачивались из-за колоссальной стоимости. Точку в истории стоянки поставил суд, который обязал убрать судно с причала из-за долгов, после чего округ Окалуса выкупил его за 1 миллион долларов для создания рифа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».