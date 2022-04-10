Закрыть вентиль. В России предложили ввести ответные энергетические санкции против Евросоюза

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что России стоит в качестве ответа на «оголтелую, неуважительную политику» в свой адрес ввести эмбарго на поставки газа в Евросоюз. Об этом он заявил РИА Новости в воскресенье, 10 апреля.

«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — заявил Павел Шеремет.