Закрыть вентиль. В России предложили ввести ответные энергетические санкции против Евросоюза

Российские политики и эксперты энергетического рынка в эфире НСН проанализировали последствия прекращения поставок российских энергоресурсов в страны Евросоюза.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что России стоит в качестве ответа на «оголтелую, неуважительную политику» в свой адрес ввести эмбарго на поставки газа в Евросоюз. Об этом он заявил РИА Новости в воскресенье, 10 апреля.

«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — заявил Павел Шеремет.

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Бывший премьер РФ Сергей Степашин также рассказал, что наша страна могла бы остановить поставку нефти и газа в страны НАТО и другие «недружественные государства», но все еще продолжает сотрудничество в этой сфере, потому что «думает не о странах, а о людях в Европе».

Евросоюз 8 апреля одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

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Депутат Госдумы Олег Морозов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что санкции – это обоюдоострый инструмент, и Россия готова им воспользоваться.

«Санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Но если хочется надавить на нас, то можно придумать любую причину. У нас тоже есть инструменты давления, и в Европе прекрасно об этом знают. Поэтому это оружие обоюдно острое – никому не бывает хорошо от санкций», - отметило он.

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Финансовый аналитик УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин предупредил, что в случае отказа Европы от покупки газа за рубли, который нельзя исключать, Россия окажется в незавидном положении.

«Для нас как для экономики абсолютно нет никакой разницы – покупают в рублях или в долларах. Поэтому вопрос нужно ставить иначе: а будут ли они покупать или не будут они покупать? Если они не будут покупать, то это будет очень сильный удар по российской экономике, и рубль ослабнет очень сильно. Потому что фактически прекратится приток валюты с точки зрения сырьевого экспорта», - отметил аналитик в разговоре с «Радиоточкой НСН».

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У Европы нет альтернативы российскому газу, а запасы в их хранилищах роли не играют, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Сейчас объем в хранилищах никакой роли не играет. Зима закончилась, и то, что там осталось, это, конечно, крохи даже по отношению к осени прошлого года. Главная проблема для них – не хранилища, а то, что в ближайший летний сезон и весной им необходимо закачать минимум 80 млрд кубометров, исходя из того, что они потратили, плюс еще получать газ летом и зимой. При этом Россия является ключевым поставщиком газа, который заместить никем и ничем невозможно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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Представитель президента Турции Ибрагим Калын также выразил мнение, что Европа будет зависеть от российского газа в ближайшие 10 лет, передает РИА Новости.

Калын также назвал в качестве альтернативы российскому газу проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), который был реализован.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Ряд стран ЕС выразил протест, отметив, что в договорах указаны другие валюты - евро и доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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