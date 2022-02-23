Обоюдоострый инструмент. Россия готовится ответить на санкции
У России есть план ответа на западные санкции. Аналитики и депутаты напоминают, что рестрикции могут быть обоюдными.
Россия даст сильный ответ на санкции США, который окажется «чувствительным» для Вашингтона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что ответ на антироссийские санкции обязательно последует, но МИД не обещает, что он будет «симметричный».
Ранее США объявили, что с 23 февраля введут новые санкции против России, в том числе против суверенного долга страны. Об этом заявил президент Джо Байден, передает РИА Новости.
Поведение российского финансового рынка подтверждает высокую вероятность новых экономических санкций США, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» аналитик Владимир Левченко.
«Скорее всего, под санкции попадет «Газпром» - европейцы могут попытаться наказать его за текущие цены на газ в Европе. Им нужно найти козла отпущения. Под санкции также может попасть почти вся банковская система. Мы еще не знаем, насколько серьезно это будет. Либо ее просто отключат от системы SWIFT, что осложнит долларовые расчеты. Либо американцы вообще заблокируют корреспондентские счета. Если перестанут проводить платежи, то с долларами ничего не получится сделать», - отметил Левченко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть планы по минимизации последствий на случай новых экономических санкций США, сообщает РИА Новости.
«Санкционное поведение США абсолютно непредсказуемо... Планы есть.. по хеджированию рисков, по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», - отметил представитель Кремля.
Санкции – это обоюдоострый инструмент, и Россия готова им воспользоваться, заявил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Санкционный инструмент – это то оружие, которое применяется всегда, когда хочется спровоцировать Россию. Но если хочется надавить на Россию, то можно придумать любую причину. Например, обвинить нас в том, что мы начали пандемию. Это в равной степени абсурдно. У нас тоже есть инструменты давления, и в Европе прекрасно об этом знают. Поэтому это оружие обоюдно острое – никому не бывает хорошо от санкций», - заключил Морозов.
Минфин РФ совместно с Центробанком РФ готов, при необходимости, к принятию дополнительных мер в целях укрепления финансовой стабильности, сообщает пресс-служба ведомства. Министерство внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением США ограничений на операции с государственными ценными бумагами РФ.
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