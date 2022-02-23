Обоюдоострый инструмент. Россия готовится ответить на санкции

Россия даст сильный ответ на санкции США, который окажется «чувствительным» для Вашингтона. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что ответ на антироссийские санкции обязательно последует, но МИД не обещает, что он будет «симметричный».