Российский «экю»: РФ отключает газ Европе и предлагает новую валюту

Западные санкции, затруднившие конвертацию рубля для внешней торговли, а также требование России платить за газ рублями привели к вопросу о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Так считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.



Предположительно, новая валюта может получить хождения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Турции и Ирана, пишет РБК. Все эти государства объединяет желание уменьшить зависимость от мировых платежных систем и резервных валют. Новая платежная единица будет обеспечиваться золотом и драгоценными металлами, а ее курс будет определяться с помощью общемировых цен на ресурсы.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв напомнил, что такой системой пользовались европейцы до создания Евросоюза и евро как валюты.

«Использование платежной единицы по типу экю (валютная единица, использовавшаяся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год) решило бы проблему», — отметил он.

