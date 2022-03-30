Российский «экю»: РФ отключает газ Европе и предлагает новую валюту
В России задумались о создании новой валюты для расчетов с «дружественными странами» на фоне отказа Европы платить за газ в рублях.
Западные санкции, затруднившие конвертацию рубля для внешней торговли, а также требование России платить за газ рублями привели к вопросу о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами. Так считают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Предположительно, новая валюта может получить хождения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Юго-Восточной Азии, Китая, Индии, Турции и Ирана, пишет РБК. Все эти государства объединяет желание уменьшить зависимость от мировых платежных систем и резервных валют. Новая платежная единица будет обеспечиваться золотом и драгоценными металлами, а ее курс будет определяться с помощью общемировых цен на ресурсы.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв напомнил, что такой системой пользовались европейцы до создания Евросоюза и евро как валюты.
«Использование платежной единицы по типу экю (валютная единица, использовавшаяся в Европейском экономическом сообществе с 1979 по 1998 год) решило бы проблему», — отметил он.
Санкции, газ и расчеты за его поставки остаются значимыми аргументами в ходе затяжного спора между Евросоюзом и Россией. 29 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил переход Евросоюза на оплату российского газа рублями, о необходимости которого предупреждал Путин ранее.
Запад, несмотря на сильную зависимость от российских энергоносителей, не намерен платить за газ в рублях. Макрон подтвердил позицию Франции в ходе общения с журналистами после разговора с Путиным.
«Франция против оплаты в рублях», — передает слова Макрона агентство Reuters.
Об этом же накануне заявил и официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе. По словам Мамера, позиция высшего органа исполнительной власти Евросоюза совпадает с позицией стран G7, поэтому поставки должны будут оплачиваться в оговоренных при подписании контрактов валютах.
Однако в случае отказа стран Евросоюза платить за газ в рублях Россия прекратит поставки топлива, неоднократно отмечали первые лица государства, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Но то, что мы не будем бесплатно поставлять газ — это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — цитировал Пескова ТАСС.
Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отмечал, что в перспективе на расчеты в рублях могут быть переведены не отдельные российские компании, а такие товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие.
«Сейчас пока мы видели демонстрацию, когда «Газпром» переведен на торговлю в рублях. Может последовать специальное решение правительства о том, что вся внешняя торговля с недружественными государствами переводится в национальные валюты. Скорее вся торговля с ними будет в рублях, что заставит их снять блокировки с российских банков или работать с теми банками, на которые они не наложили санкции. Возможно, такой опыт будет распространен даже не на отдельные компании, а скорее всего на товарные группы», - сказал Колташов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
При этом финансовый аналитик УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин предупредил, что в случае отказа Европы от покупки газа за рубли, который нельзя исключать, Россия также окажется в незавидном положении.
«Для нас как для экономики абсолютно нет никакой разницы – покупают в рублях или в долларах. Поэтому вопрос нужно ставить иначе: а будут ли они покупать или не будут они покупать? Если они не будут покупать, то это будет очень сильный удар по российской экономике и рубль ослабнет очень сильно. Потому что фактически прекратится приток валюты с точки зрения сырьевого экспорта», - отметил аналитик в разговоре с «Радиоточкой НСН».
Тем временем российские поставки по трубопроводу «Ямал – Европа» в немецкой точке Мальнов утром 30 марта ожидаемо упали до нуля. Газопровод проходит через территорию Белоруссии. Прокачка газа по одному из трех ключевых для Европы трубопроводов была полностью остановлена, однако по остальным пока продолжается.
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