Драги: Италия поддержит эмбарго на поставки газа из России
Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в среду перед парламентом, заявил, что санкции в отношении поставок российского газа в Европу в ЕС не обсуждаются, и неизвестно, будут ли вообще когда-нибудь обсуждаться.
Вместе с тем, по его словам, ситуация может резко поменяться.
По мнению главы итальянского правительства, энергетика может стать инструментом давления для достижения мира.
При этом он отметил, что если эмбарго на российский газ будет утверждено в Евросоюзе, Италия его поддержит.
Ранее итальянский министр допустил возможность прекращения импорта российского газа.
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