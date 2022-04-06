Драги: Италия поддержит эмбарго на поставки газа из России

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в среду перед парламентом, заявил, что санкции в отношении поставок российского газа в Европу в ЕС не обсуждаются, и неизвестно, будут ли вообще когда-нибудь обсуждаться.

Вместе с тем, по его словам, ситуация может резко поменяться.