«Самое острое»: Экономисты оценили пятый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза не окажет существенного влияния на экономику России, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН. Ранее стало известно, что нефтяное эмбарго в него не войдет.

«Мне кажется, пакет интересный. В первую очередь, в вопросе, связанном с углем. Европа в официальном заявлении ограничивает не объемы поставляемого угля, а делает упор на денежную составляющую. Если посчитать по ценам прошлого года, это фактически весь объем поступающего угля в Европу, по текущим ценам – это треть, если цены вырастут, ограничения вообще могут не затронуть. Япония, например, уже пытается вывести уголь из тех санкций, которые приняла, потому что нестабильность очень провоцирует рост цен, энергобаланс стран начинает страдать. Посмотрим, чем это все закончится. Пока идут расчеты за нефть и газ, новые санкции существенного влияния уже не оказывают», - объяснил он.

В свою очередь экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН отметил, что самым неприятным сценарием для российской экономики станет налог на импорт, который Европа может ввести.

«Самое острое – это то, что они собираются вводить налог на импорт, это повлечет дисконт в цене дополнительный, цены могут оказаться гораздо ниже, чем были до кризиса. Если цены начнут снижаться, это невыгодно для России, это единственное, что может сказаться на извлечении прибыли», - добавил он.

Как ожидается, о новом пакете санкций ЕС против России будет объявлено 7 апреля.

Ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН объяснил, почему Китай не стал перезаключать контракты с Россией на поставку нефти и газа.

