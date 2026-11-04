МО РФ: Почти тысячу беспилотников сбили над РФ за сутки
Средства ПВО за сутки сбили над территорией РФ 972 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
В военном ведомстве указали, что всего с начала спецоперации были уничтожены 279 618 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Также в министерстве отметили, что российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры, используемыми ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в Кстовском районе региона в результате атаки свыше 100 украинских беспилотников было значительно повреждено промпредприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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