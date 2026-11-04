МО РФ: Почти тысячу беспилотников сбили над РФ за сутки

В военном ведомстве указали, что всего с начала спецоперации были уничтожены 279 618 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также в министерстве отметили, что российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры, используемыми ВСУ, цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в Кстовском районе региона в результате атаки свыше 100 украинских беспилотников было значительно повреждено промпредприятие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

