Экс-премьер РФ объяснил, почему Россия не прекращает поставки газа в Европу

В то же время Степашин подчеркнул, что Россия продолжает поставки потому, что «думает не о государствах а о людях в Европе».

«Те же, кто сегодня отказывается от этих поставок, не думают о собственных гражданах», — подчеркнул Степашин.

Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден восьмого марта объявит о новых санкции против России.

