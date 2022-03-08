Экс-премьер РФ объяснил, почему Россия не прекращает поставки газа в Европу
Россия могла бы остановить поставку нефти и газа в страны НАТО и в другие недружественные государства. Об этом заявил экс-премьер России Сергей Степашин в интервью «Интерфаксу».
В то же время Степашин подчеркнул, что Россия продолжает поставки потому, что «думает не о государствах а о людях в Европе».
«Те же, кто сегодня отказывается от этих поставок, не думают о собственных гражданах», — подчеркнул Степашин.
Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден восьмого марта объявит о новых санкции против России.
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