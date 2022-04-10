Депутат Шеремет предложил временно запретить поставки российского газа в Европу

«В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями – временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — заявил Павел Шеремет.

По мнению депутата, страны ЕС «совершили роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США», пишет Газета.ru.

Ранее Евросоюз одобрил пятый пакет санкций против России, включающий запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС.

