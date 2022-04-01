Телеграм: Путин газанул и помахал крыльями
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Донбасс и его планы
В воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР может пройти референдум о вступлении в состав России. Во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об аналогичных планах ДНР.
Сенатор Андрей Клишас не видит препятствий:
«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, а значит, признала и Конституции этих государств. Органы власти ЛНР и ДНР вправе принять любое решение в соответствии с Конституциями своих стран, в том числе и решение о проведении референдума».
А в среду и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республика проведет референдум о вступлении в состав России.
«Ватфор | Автострадный think tank» интересуется, как в этой связи изменится позиция Грузии:
«Судя по медийной подготовке, Южная Осетия будет в ближайшее время принята в состав России. Интересно, как на это отреагирует Грузия, которая пока что нынешнего кризиса сторонится, санкции не вводит, починяет примус. Еще интереснее, что Абхазия заявила, что ей в состав России не надо. Ну, это пока».
«Мюсли вслух» объясняют, почему Абхазия не стремится в Россию – дело в земельном законодательстве:
«Маленькая справка к вчерашним заявлениям спикера парламента и секретаря Совбеза Абхазии о том, что их страна поддерживает стремление Южной Осетии к воссоединению с Северной Осетий в составе России, но сама в РФ вступать не собирается. Согласно Конституции Республики Абхазия, земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа (статья 5). Частной собственности на землю в РА не существует. По Земельному кодексу РА, каждый гражданин Абхазии имеет право на земельный участок, который предоставляется в пожизненное наследуемое владение (статья 3). В случае вступления Абхазии в состав России вся эта правовая конструкция будет подлежать немедленной отмене. Разумеется, ни один гражданин Абхазии, имеющий земельный участок (а практически это каждый взрослый гражданин) такого зла себе не хочет».
«Наивная политология» отмечает, что воссоединение Южной и Северной Осетий исторически оправдано:
«По сути это объединение разделенных гениями геополитики прошлого территорий в одну национальную республику, что более чем соответствует духу мира, сформированного под влиянием ООН. Как в случае с Восточной и Западной Германией, эти геополитические раны на теле наций постепенно залечиваются (увы, надежд на объединение в обозримое время Кореи становится все меньше). И формирование подобной административно-территориальной единицы в составе Российской Федерации гораздо более реалистично, чем в составе Грузии. Теперь главное, чтобы с юридической составляющей не накосячили вследствие высокой правовой культуры».
Политолог Дмитрий Фетисов подчеркивает, что вопрос о вхождении в состав России глава Южной Осетии поднял за две недели до президентских выборов, назначенных на 10 апреля:
«Если говорить про выборы президента Южной Осетии, то сейчас в неловкой ситуации оказываются оппоненты Бибилова. Выступить против вхождения в состав РФ – пойти против своего народа. Бороться всерьез против Бибилова в такой ситуации – пойти и против Москвы, что особенно важно в свете грядущего вхождения ЮО в состав РФ. Оппоненты Бибилова должны и понимать, что после вхождения Южной Осетии в состав РФ будет проведен и аудит местных элит со всеми вытекающими отсюда последствиями. И те, кто из них сейчас откажется консолидироваться вокруг Бибилова и Москвы, в ближайшем будущем просто исчезнут с политической карты. Можно было бы сказать, что Бибилову очень повезло, что вопрос о присоединении Южной Осетии к РФ стал актуальными именно накануне того момента, когда ему нужно переизбираться на очередной срок».
Стамбул и наши переговоры
Во вторник в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. Российскую делегацию, как и прежде, возглавлял помощник российского президента Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина согласилась на принципиальные требования России, зафиксировав на бумаге отказ от вступления в НАТО, закрепление внеблокового статуса страны, отказ от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат.
После переговоров Мединский среди прочего сообщил, что Россия приняла решение существенно сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Некоторые комментаторы ошибочно сочли это отступлением России, вызванным компромиссной позицией украинских переговорщиков.
«ОКОЛОКРЕМЛЯ-Z» объясняет, почему это не так:
«Реакция некоторых СМИ, тг-каналов и спикеров на цитирование Мединским требований украинской стороны несколько обескураживает. Вам зачитали вслух официальную позицию оппонентов, и этого уже оказалось достаточно, чтобы сделать далеко идущие выводы с криками о предательстве и Хасавюрте. <…> Что же касается "сокращения военной активности" на Киевском и Черниговском направлении, то, наверное, Генштабу виднее, где что сокращать, а где что увеличить. Для войны тоже часто работает мудрость про "если где-то убыло, значит, где-то прибавилось". И сокращение военной активности на одних направлениях вовсе не означает отказа от увеличения на других. То, что гражданский интерфейс в лице Мединского использует это обстоятельство в дипломатической игре – ничего нам не говорит о реальных планах и стратегии Генштаба. В частности, очевидно, что приоритетным сейчас является донбасский театр военных действий, от успешности разгрома группировки ВСУ на котором будет зависеть, в том числе, и судьба Киева. Да, пожалуй, что и всей спецоперации в целом. Так что всегда следует помнить о том, что "поспешность сама себя задерживает". А иногда и прямо вредит ситуации».
«338» приводит релиз британской военной разведки, которая никакого снижения военной активности России не увидела:
«Кому надо было, тот услышал то, что сказал Мединский. И услышал так, как должен был это услышать. Впрочем, еще одно – которое уже по счету? – подтверждение того, что Запад измеряет других своим аршином. Очередная порция британской разведподачки Киеву сообщает, что никуда ВС РФ из Черниговской и Киевской области не ушли, а ракетное поражение объектов инфраструктуры, используемой в военных целях, продолжается в том же объеме. Вот именно для таких узколобых, принимающих любое заявление на веру, и реализуются информационные мероприятия. Хотя почему реализуются: сами услышали, сами вырвали из контекста, сами же и поверили».
«Битва Титанов» цитирует заявление генсека НАТО о том, что российские войска не уходят, а передислоцируются:
«"Российские подразделения не выводятся, а передислоцируются" в Украине – глава НАТО Столтенберг, выступая перед прессой в четверг. "По данным нашей разведки, российские подразделения не отступают, а передислоцируются. Россия пытается перегруппироваться, пополнить запасы и усилить свое наступление в Донбассе. В то же время Россия продолжает оказывать давление на Киев и другие города. Так что мы можем ожидать дополнительных наступательных действий"».
«АДЕКВАТ Z» объясняет стратегию Вооруженных сил РФ:
«Молниеносным броском установить сухопутную связь между Донбассом и Крымом. Сковывающими действиями под Киевом и (угрозой морского десанта) Одессой зафиксировать крупные силы противника далеко от места решающих событий. Методичными воздушными ударами на всю глубину тыловой инфраструктуры свести к минимуму его оперативную подвижность и способность маневрировать крупными силами. (вы находитесь здесь). Окружить и уничтожить противостоящую Донбассу группировку, потеря которой будет невосполнима ни по обученной живой силе, ни по матчасти».
Путин, газ и наши крылья
В четверг Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития авиационных перевозок и авиастроения.
«Мейстер» рассказывает главное:
«Основное с совещания по развитию авиаотрасли: Путин поручил резко поднять долю отечественной техники в парке гражданской авиации, а также пообещал поддержку авиакомпаний, в том числе через новые программы компенсации цены авиабилетов. Изменение доли отечественной авиатехники здесь видится ключевым приоритетом. Импортозамещение в авиационной отрасли перешло из категории "было бы неплохо" в категорию "жизненно необходимо", при этом надо понимать, что сравнительный недостатки отечественной авиатехники, как и сравнительные преимущества западной, никуда не делись – но их значение стало совершенно иным. <…> В том, что отечественные самолеты будут в итоге созданы, сомневаться не приходится – все необходимое для этого есть, особенно в условиях, когда коммерческая составляющая отходит на задний план. Самое интересное сейчас то, что даже когда кризис завершится, то представить себе переход "обратно на боинги и аэробусы" уже невозможно. Никто, как это было в 90-е, не рискнет снова поставить под угрозу транспортную связность страны (а это ее территориальная целостность, называя вещи своими именами) во имя прибыли».
На совещании президент сообщил, что подписал указ о переводе торговли российским природным газом с недружественными странами на рубли. Для того, чтобы приобрести российский газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках и с них вести оплату. Правила вступили в действие с 1 апреля.
Журналист Андрей Гусий считает, что Европа надолго запомнит этот День дурака:
«Все-таки определенный акцент, кто остался в дураках, просматривается очень ярко. Масштабный день дурака в Европе рискует войти в историю и будет вспоминаться ежегодно».
«Харисов о политике» отмечает, что это долгосрочное решение:
«Мы идем по пути перехода к полному финансовому суверенитету РФ. Планы долгосрочные и проработанные. Отказываться от них не планируют. Что бы ни писали западные СМИ, пока российская экономика санкционное давление выдерживает».
«Андрей Малахов V Z Знать и понимать!» делает прогнозы:
«Франция и Германия совместно готовят план на случай прекращения поставок российского газа и говорят, что не примут новые условия, заявил глава Минфина Франции. В реальности же в Европе начнется страшная свара за остатки газа в хранилищах, перетекающая в свару сторонников и противников санкций против России (последние получают убойный козырь)».
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина пишет о главной ошибке Евросоюза:
«Наши европейские "партнеры" раз за разом совершают одну и ту же ошибку – не относятся к России серьезно. Они пытаются взять ее нахрапом, забывая, что наша страна имеет огромный запас прочности, и блицкриги а-ля наполеоновской Франции или гитлеровской Германии не пройдут. Выдержат ли нынешние европейские правительства конфликт с Россией? Как бы не пришлось вскоре выходить на Москву новым руководителям стран-членов ЕС».
Россия и её рубль
Решение Владимира Путина о переводе расчетов за газ в рубли и меры, принимаемые правительством для нивелирования ущерба от санкций, привели к серьезному укреплению рубля. Многие российские производители расценили уход западных конкурентов как возможность расширить производство и укрепить свои позиции на рынке.
Тем не менее, без импортных товаров мы не останемся, отмечает «Банкста»:
«Власти нашли решение, которое обеспечит доступ российских компаний и граждан к импортируемым товарам, которые подпадают под санкции Запада. Минпромторг предлагает разрешить параллельный импорт – ввоз товаров без разрешения правообладателя в Россию. По мнению ФАС, это не означает легализацию контрафактной продукции, поскольку будет осуществляться обычный ввоз оригинальных товаров через альтернативных дистрибьюторов».
«Рука рынка» пишет о беспрецедентных мерах поддержки, которые получает от государства IT-отрасль:
«К примеру, с 2021 года для разработчиков отечественного ПО снижены налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы – с 14% до 7,6%. Налогом на добавленную стоимость не облагается реализация на территории России исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в соответствующий Единый реестр. Плюс куча плюшек для программистов, огромные скидки на ипотеку, отсрочка от армии. В общем, стать IT-компанией в России сегодня – выгодный тренд».
Google перестал сертифицировать смартфоны российской компании BQ, работающие под управлением Android. Выход нашли быстро – BQ переходят на китайскую операционную систему. «Fantastic Plastic Machine» считает, что потери наши смехотворно малы по сравнению с приобретениями:
«Ну вот и импортозамещение, и переход на китайское ПО. Я – фанат яблочной техники, у меня яблочное все. Буду пользоваться столько, сколько будет возможно. Но если надо – перейду на то, что будет работать. Вопрос "Донбасс или эппл/Донбасс или андроид" – это что-то ниже достоинства и понятия о Человеке с большой буквы Ч».
Однако уход западных компаний с российского рынка напоминает уход Шредингера. Об одном таком пишет «Домострой»:
«Bonava возобновила продажи квартир в Питере и Ленобласти. Не прошло и месяца с ухода с российского рынка, как шведский девелопер объявил о возобновлении продаж в своих проектах. Пресс-служба компании сообщила, что снова выставлены на продажу квартиры в четырех строящихся очередях, в том числе в ЖК Magnifika Lifestyle и Grna Lund. С апреля также возобновится продажа юнитов в остальных очередях строящихся комплексов. В компании сослались на то, что власти сняли ограничения по текущей операционной деятельности иностранных застройщиков, поэтому Bonava возобновила продажи. В начале месяца компания сообщила, что не видит долгосрочных условий для ведения жилищного строительства в Санкт-Петербурге».
«Доктор Z прописал» рассказывает про японцев и американцев, которые стремительно передумали насчет своих санкций:
«Раз: Япония не станет выходить из российского нефтегазового проекта "Сахалин-2", сказал премьер-министр страны Фумио Кисида. А потому что "наша страна владеет долей в "Сахалине-2", что способствует стабильным поставкам СПГ в долгосрочной перспективе, поэтому это крайне важный проект с точки зрения энергетической безопасности". Два: США фактически выводят из-под санкций одну из российских отраслей – минеральные удобрения. Об этом говорится в опубликованной генеральной рецензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина страны. А потому что удобрения попали в список жизненно необходимых продуктов. Что, подсчитали – прослезились? Интересно, как далеко зайдет этот процесс переоценки приоритетов...»
Байден и его рейтинг
В США растет недовольство президентом Джо Байденом.
Американист Малек Дудаков объясняет, почему:
«В Вашингтоне продолжают разбираться с последствиями скандального визита Байдена в Европу. Белый дом уже успел опровергнуть заявления Байдена и о смене власти в России, и о применении оружия массового поражения на Украине. Теперь речь зашла о тренировках украинских солдат в Польше. Из выступления Байдена в Варшаве можно было сделать вывод, что США уже заняты подготовкой бежавших из Украины солдат к дальнейшему конфликту. Но команда Байдена поспешила и это опровергнуть, заявив, что Байден имел в виду, будто бы американские солдаты просто могли по личной инициативе встречаться с украинцами и что-то им советовать. А тут ещё Байден прямо на публике вытащил свои карточки с ответами на “сложные вопросы” о России. Там прямо прописаны все тезисы – вроде того, что заявления о "смене власти" в России – это лишь эмоциональная ремарка, не имеющая отношения к позиции Вашингтона. Байден в очередной раз дал понять, что без помощи подсказок не способен отвечать даже на мягкие вопросы пресс-пула. Не зря 54% американцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена управлять страной из-за сумбурных решений по Украине. А почти 60% населения считает, что Байдену нужно уходить в отставку, если последствия санкционных войн вроде взлета цен на топливо будут и дальше усугубляться».
«Всевидящее око» комментирует падение рейтингов Байдена:
«Вы смотрите, какая замечательная ситуация складывается в США: у старика Байдена рейтинг не просто плохой, а хуже, чем у Трампа. Того самого, которого за низкий рейтинг постоянно тыкали демократы, в том числе и лично Байден. Смешно, конечно, получилось. Наверняка в этом тоже Путин виноват. После того, как цены на бензоколонках подкрутил, пошел украл рейтинги у Байдена и отдал их Трампу».
Политолог Дмитрий Дробницкий отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп не мог пройти мимо:
«Дональд Трамп дал интервью видеоканалу новостного агентства Just the News. В нем он много говорил о коррупционных связях семейства Байденов, в частности, махинациях, связанных с группой "золотой молодежи", в которую входил Хантер Байден, сын действующего президента США. Трамп напомнил о вкладе Светланы [на самом деле Елены – ред.] Батуриной в компанию, в число руководителей которой входил Байден младший. Но более всего экс-президента интересовала, конечно, украинская газовая компания Burisma, совладельцем которой является украинский бизнесмен (Трамп назвал его олигархом) Николай Злочевский. "Теперь, наверное, от Украины мы не получим ответов", – сказал Трамп. И отметил, что, возможно, Путин захочет сделать "многое" достоянием общественности. "Он должен обнародовать это", – добавил экс-президент США».
«Темник» напоминает, что Байденом недовольны и в Европе:
«Байден попытался оправдаться за свои оскорбления в адрес Путина. Заявил, что высказанный негатив – только личная позиция. Якобы она не помешает дипломатической работе. Тем не менее, как мы уже замечали, в Европе стараются дистанцироваться от заявлений Байдена. Он становится токсичным элементом, который может ухудшить и без того непростую ситуацию в регионе. Дошло до того, что британская The Times намекнула на ухудшающиеся когнитивные функции американца. Отметим, что идиотские заявления Байдена делают его мишенью для критики и внутри США. Например, Стив Хилтон, ведущий на Fox News, заявил, что глава государства в заграничных поездках позорит себя и всю страну».
«Сыч Z Генштабный» рассказывает о провалах Байдена на ближневосточном направлении:
«Уже месяц президент США Байден не может добиться, чтобы страны ОПЕК увеличили добычу нефти. Так, например, у Саудовской Аравии и ОАЭ есть резервные мощности, которые позволят добывать около трех млн баррелей в день. Россия же экспортирует примерно 5 млн баррелей в день – больше половины идет в Европу. Отказ добывать эти дополнительные объемы вызывает откровенный страх у европейских стран, которым, скорее всего, и дальше придется зависеть от Москвы. <…> Нужно понимать менталитет арабских стран. Да, они преследуют бизнес-интерес в своих решениях. Да, договориться с ними можно, но это больше похоже на игру в поддавки. Но они никогда не простят оскорблений (тем более королевской семьи). Не потерпят, чтобы их открыто унижали, обвиняя перед всем миром в нарушении прав человека и угрожая введением санкций. Они не терпят грубой силы в отношении себя и одностороннего диктата».
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