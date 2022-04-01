Телеграм: Путин газанул и помахал крыльями

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В воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в ЛНР может пройти референдум о вступлении в состав России. Во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил об аналогичных планах ДНР.

Сенатор Андрей Клишас не видит препятствий:

«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик, а значит, признала и Конституции этих государств. Органы власти ЛНР и ДНР вправе принять любое решение в соответствии с Конституциями своих стран, в том числе и решение о проведении референдума».

А в среду и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что в ближайшее время республика проведет референдум о вступлении в состав России.

«Ватфор | Автострадный think tank» интересуется, как в этой связи изменится позиция Грузии:

«Судя по медийной подготовке, Южная Осетия будет в ближайшее время принята в состав России. Интересно, как на это отреагирует Грузия, которая пока что нынешнего кризиса сторонится, санкции не вводит, починяет примус. Еще интереснее, что Абхазия заявила, что ей в состав России не надо. Ну, это пока».

«Мюсли вслух» объясняют, почему Абхазия не стремится в Россию – дело в земельном законодательстве:

«Маленькая справка к вчерашним заявлениям спикера парламента и секретаря Совбеза Абхазии о том, что их страна поддерживает стремление Южной Осетии к воссоединению с Северной Осетий в составе России, но сама в РФ вступать не собирается. Согласно Конституции Республики Абхазия, земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа (статья 5). Частной собственности на землю в РА не существует. По Земельному кодексу РА, каждый гражданин Абхазии имеет право на земельный участок, который предоставляется в пожизненное наследуемое владение (статья 3). В случае вступления Абхазии в состав России вся эта правовая конструкция будет подлежать немедленной отмене. Разумеется, ни один гражданин Абхазии, имеющий земельный участок (а практически это каждый взрослый гражданин) такого зла себе не хочет».

«Наивная политология» отмечает, что воссоединение Южной и Северной Осетий исторически оправдано:

«По сути это объединение разделенных гениями геополитики прошлого территорий в одну национальную республику, что более чем соответствует духу мира, сформированного под влиянием ООН. Как в случае с Восточной и Западной Германией, эти геополитические раны на теле наций постепенно залечиваются (увы, надежд на объединение в обозримое время Кореи становится все меньше). И формирование подобной административно-территориальной единицы в составе Российской Федерации гораздо более реалистично, чем в составе Грузии. Теперь главное, чтобы с юридической составляющей не накосячили вследствие высокой правовой культуры».

Политолог Дмитрий Фетисов подчеркивает, что вопрос о вхождении в состав России глава Южной Осетии поднял за две недели до президентских выборов, назначенных на 10 апреля:

«Если говорить про выборы президента Южной Осетии, то сейчас в неловкой ситуации оказываются оппоненты Бибилова. Выступить против вхождения в состав РФ – пойти против своего народа. Бороться всерьез против Бибилова в такой ситуации – пойти и против Москвы, что особенно важно в свете грядущего вхождения ЮО в состав РФ. Оппоненты Бибилова должны и понимать, что после вхождения Южной Осетии в состав РФ будет проведен и аудит местных элит со всеми вытекающими отсюда последствиями. И те, кто из них сейчас откажется консолидироваться вокруг Бибилова и Москвы, в ближайшем будущем просто исчезнут с политической карты. Можно было бы сказать, что Бибилову очень повезло, что вопрос о присоединении Южной Осетии к РФ стал актуальными именно накануне того момента, когда ему нужно переизбираться на очередной срок».

