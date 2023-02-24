За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву

«Победа будет достигнута. <...> Этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов. <...> Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Медведев в своем Telegram-канале.



Накануне зампред Совбеза заявил, что Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию на Украине, не добившись победы. По словам политика, если РФ прекратит спецоперацию, не дойдя до победы, — «России не будет, ее порвут на части». Если же США перестанут поставлять оружие Украине, конфликт завершится пишет «Свободная пресса».