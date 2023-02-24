За границу и дальше. В России поддерживают расширение СВО из-за поставок западного оружия Киеву
Расширение границ специальной военной операции (СВО) станет ответом России на поставки Западом оружия Украине.
Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши». . Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Победа будет достигнута. <...> Этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов. <...> Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Накануне зампред Совбеза заявил, что Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию на Украине, не добившись победы. По словам политика, если РФ прекратит спецоперацию, не дойдя до победы, — «России не будет, ее порвут на части». Если же США перестанут поставлять оружие Украине, конфликт завершится пишет «Свободная пресса».
Соединенные Штаты и их союзники могут поставить ВСУ истребители нового поколения. Об этом в интервью газете The Washington Post заявила заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд.
Она сообщила, что дискуссии по этому вопросу внутри администрации Белого дома продолжаются. По ее словам, за предоставление Киеву новых истребителей выступают «некоторые европейские страны».
Нуланд уточнила, что окончательное слово будет за европейскими союзниками США.
Представитель Госдепа добавила, что поставки истребителей будут зависеть от изменения обстановки в конфликте на Украине, сообщает RT.
Бизнесмен Илон Маск ранее прокомментировал слова Виктории Нуланд о легитимности российских баз на Крымском полуострове. Предприниматель обвинил представителя Госдепа в разжигании конфликта на Украине, передает НСН.
«Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», - написал Маск в Twitter.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки Киеву оружия не продлевают конфликт на Украине, а способствуют его скорейшему окончанию. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как утверждает Шольц, когда Москва поймет, что ей не достигнуть своих целей, будет выше шанс на скорое окончание конфликта.
За расширение границ спецоперации высказался член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН.
Взятие российскими войсками Одессы и Харькова, по мнению сенатора, гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России.
«Мы прекрасно понимаем, что для безопасности не только Крыма, а вообще территории России и новых регионов, мы должны расширять границы спецоперации. Мы бы себя в значительной степени обезопасили, если бы границы спецоперации прошли бы по Одесской области. Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса – это полная гарантия, и для России в целом, гарантия это также Харьков.
Опасность при поставках дальнобойного вооружения увеличивается, но я не верю в массированную атаку. Тогда они все поставленные ракеты направят в сторону Крыма, а это будет сверхэскалацией для Украины, для Европы, для американцев. Это вызовет жесткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество», - сказал он.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
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