«Направят ракеты»: В Крыму назвали Одессу и Харьков гарантиями безопасности полуострова
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков сказал НСН, что расширить границы СВО было бы логично, учитывая намерение Запада поставить Киеву дальнобойное вооружение.
Расширение границ спецоперации до Одессы и Харькова гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН.
Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его словам, это позволит гарантировать безопасность для Крыма. Цеков полностью поддержал эту идею, отметив, что опасность увеличивается при поставках дальнобойного оружия.
«Конечно, я согласен. Это в контексте вчерашнего послания президента. Мы прекрасно понимаем, что для безопасности не только Крыма, а вообще территории России и новых регионов, мы должны расширять границы спецоперации. Мы бы себя в значительной степени обезопасили, если бы границы спецоперации прошли бы по Одесской области. Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса – это полная гарантия, и для России в целом, гарантия это также Харьков», - сказал он.
При этом Цеков заявил, что не верит в массированную атаку Украины даже после поставок дальнобойных ракет. По его словам, за этим последует жесткий ответ России.
«В военном смысле Крым защищен, были какие-то успехи эпизодические у ВСУ, у спецслужб, у них это получалось на первом этапе, но теперь не получается. Уровень противовоздушной обороны повышается, работа служб и разведки улучшается. Мы чувствуем себя в безопасности, при этом понимаем, что всякое может быть. Опасность при поставках дальнобойного вооружения увеличивается, но я не верю в массированную атаку. Тогда они все поставленные ракеты направят в сторону Крыма, а это будет сверхэскалацией для Украины, для Европы, для американцев. Это вызовет жесткий ответ с нашей страны и консолидирует российское общество», - рассказал собеседник НСН.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.
О том, что Одесса перейдет под контроль России, ранее говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик сообщил, что РФ также освободит Харьков и Киев и выйдет к границам Польши. Для взятия Киева или Одессы российским войскам нужно создать трехкратное численное превосходство над Украиной, сказал в связи с этим в интервью НСН бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
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