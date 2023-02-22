«Направят ракеты»: В Крыму назвали Одессу и Харьков гарантиями безопасности полуострова

Расширение границ спецоперации до Одессы и Харькова гарантирует безопасность не только Крыма, но и всей России, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с НСН.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов предложил «расширить границы» спецоперации до Одессы. По его словам, это позволит гарантировать безопасность для Крыма. Цеков полностью поддержал эту идею, отметив, что опасность увеличивается при поставках дальнобойного оружия.



«Конечно, я согласен. Это в контексте вчерашнего послания президента. Мы прекрасно понимаем, что для безопасности не только Крыма, а вообще территории России и новых регионов, мы должны расширять границы спецоперации. Мы бы себя в значительной степени обезопасили, если бы границы спецоперации прошли бы по Одесской области. Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса – это полная гарантия, и для России в целом, гарантия это также Харьков», - сказал он.

При этом Цеков заявил, что не верит в массированную атаку Украины даже после поставок дальнобойных ракет. По его словам, за этим последует жесткий ответ России.