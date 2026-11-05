Социолог объяснила, почему «тревожник» и «вайбкодинг» стали маркерами времени

Социолог Валерия Касамара в беседе с Life.ru назвала шорт-лист «Слова года — 2026» своеобразным «рентгеном общества». По ее мнению, появление в нем одновременно «тревожника» и «вайбкодинга» далеко не случайно.

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Первое понятие отражает состояние поколения, которое живет в постоянном напряжении. Исследование среди 600 российских школьников от 14 до 15 лет показало, что 44% переживают о будущем, 41% испытывают усталость и перегрузку из-за занятий, а 37% боятся не оправдать ожидания окружающих.

При этом растет роль нейросетей. Ими пользуются 78% респондентов, 71% применяют технологию для учебы, 53% используют ИИ вместо обычных поисковиков. Касамара назвала соседство этих слов двумя сторонами одного процесса. Человек ощущает перегрузку и ищет инструменты, позволяющие быстрее справляться с задачами.

Пять из десяти слов-финалистов «Грамоты.ру» связаны с технологиями: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка». Победителя выберут в начале декабря более 400 лингвистов.

Еще одним маркером времени социолог считает слово «нишевый». Подростки ищут небольшие понятные сообщества для идентификации. Специалист добавила, что поколение альфа растет в фрагментированной цифровой среде, слова-ярлыки помогают быстрее обозначить принадлежность к своей группе.

Недавно рассказывали, как в России приживаются молодежные англицизмы.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
ТЕГИ:МолодежьСоциологи

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