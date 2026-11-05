«У театра нет границ»: Актриса Карина Дымонт — об экспериментах в театре
Театр априори современен и экспериментален, так как этот вид искусства требует всегда оставаться в духе времени, заявила спецкору НСН актриса Карина Дымонт.
Спектакль должен находить способы вызывать у человека эмоции, в том числе экспериментами и неожиданными ходами, иначе зрителю становится скучно, считает заслуженная артистка России актриса театра и кино Карина Дымонт. После пресс-показа спектакля «Урок дочкам» театра на Юго-Западе артиста рассказала спецкору НСН, что настоящий театр не имеет границ и всегда идет в ногу со временем.
«Для меня современный театр звучит чуть-чуть в кавычках. Как только мне становится скучно, меня это душевно не трогает. А когда необычными, нехожеными тропами меня заставляют плакать, волноваться, тревожиться, сопереживать, задумываться — это же прекрасно! Я считаю, что у театра нет границ. Театр в сути своей всегда экспериментален. Как только мы начинаем тащить что-то даже из предыдущего десятилетия, сам театр начинает этому сопротивляться. Валерий Белякович, который создал театр на Юго-Западе, где я служу уже больше 30 лет, сам себя заставлял все время делать что-то новое. Он брал современных авторов, он брал невероятные ходы, он брал современную музыку. Мое отношение к экспериментальному театру всегда только положительное, потому что там есть главное — театр», — передает слова актрисы спецкор НСН.
Дымонт также отметила, что ей нравится современная театральная молодежь.
«В современной молодежи цепляет пытливость, быстрота, то, как они сейчас образованы физически. Цепляют своими способностями, как они поют, как они умеют двигаться. Мне кажется, сейчас очень интересная молодежь вырастает в театральных вузах, учитывая то, что от них требуют современники», — поделилась артистка.
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