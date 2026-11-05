Спектакль должен находить способы вызывать у человека эмоции, в том числе экспериментами и неожиданными ходами, иначе зрителю становится скучно, считает заслуженная артистка России актриса театра и кино Карина Дымонт. После пресс-показа спектакля «Урок дочкам» театра на Юго-Западе артиста рассказала спецкору НСН, что настоящий театр не имеет границ и всегда идет в ногу со временем.