В РФ к концу 2026 года появится 120 молодежных лабораторий
В России сейчас работает 971 молодежная лаборатория, к концу нынешнего года появится еще 120. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на представителей Минобрнауки.
Одно из таких пространств — «Фотонная сенсорика и плазмонные материалы» в МИЭТ. Там создают линейку сверхчувствительных сенсоров. Они смогут определять в крови молекулы-маркеры, сигнализирующие об угрозе проблем со здоровьем.
По словам начальника лаборатории Сергея Дубкова, разработка помогает фиксировать биомаркеры патологий, в том числе связанные с сердечными заболеваниями.
Еще одно пространство — научно-производственный центр «Лазеры и аппаратура». Там выпускают станки для высокоточной обработки деталей. Оборудование работает на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации, включая производство авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Для разработки режимов работы лазеров привлекли ученых из молодежной лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники» МИЭТ.
В Минобрнауки добавили, что научный руководитель такого учреждения должен быть исследователем до 39 лет с ученой степенью, две трети коллектива — тоже молодые специалисты.
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