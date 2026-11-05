В РФ к концу 2026 года появится 120 молодежных лабораторий

Одно из таких пространств — «Фотонная сенсорика и плазмонные материалы» в МИЭТ. Там создают линейку сверхчувствительных сенсоров. Они смогут определять в крови молекулы-маркеры, сигнализирующие об угрозе проблем со здоровьем.



По словам начальника лаборатории Сергея Дубкова, разработка помогает фиксировать биомаркеры патологий, в том числе связанные с сердечными заболеваниями.



Еще одно пространство — научно-производственный центр «Лазеры и аппаратура». Там выпускают станки для высокоточной обработки деталей. Оборудование работает на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации, включая производство авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi Superjet 100. Для разработки режимов работы лазеров привлекли ученых из молодежной лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники» МИЭТ.



В Минобрнауки добавили, что научный руководитель такого учреждения должен быть исследователем до 39 лет с ученой степенью, две трети коллектива — тоже молодые специалисты.

