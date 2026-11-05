«Пирожки, супы и каши»: Диетолог предложила альтернативу пицце в школьных столовых
Полезные сырники — не меньший источник эндорфина, чем пицца, сказала НСН Марият Мухина.
Вместо пиццы детям можно предложить более полезные блюда, которые не наносят столь сокрушительный удар по желудку, например, пирожки, супы, каши и пюре. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Пицца не должна присутствовать в российских школьных столовых, так как это вредная для детей еда, заявила советник президента России Елена Ямпольская, сообщает РИА Новости. Мухина согласилась с этой позицией, предложив детям вместо пиццы пирожки, каши и супы.
«Конечно же, пицца — не совсем полезный продукт, особенно для детей, потому что у нас есть более сбалансированные блюда, например, пирожки с капустой, яблоками. В пицце содержится больше жареного, акриламида, специй, что абсолютно не нужно нашим детям, у которых и так склонность к гастриту. Это достаточно калорийное блюдо для детских желудков, разновидность фастфуда. Лучше предлагать детям даже не пирожки, а каши, супы, пюре, но никак не пиццу, в которой нет никакой полезной начинки. Отмечу, что эндорфины дети получают не только от еды, но и от подвижности. Кроме того, можно получать его и из более полезных блюд — сырников, сметаны. Это тоже будет эндорфиновый завтрак, но более полезный — он будет содержать не только жир, но и кальций, и белок», — сказала диетолог.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал официально запретить пиццу в России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок
- Под Калининградом уничтожили немецкую авиабомбу времен войны
- Непомнящий назвал бойкот сборной России по хоккею политическим решением
- В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби
- Поколение инфантилов: Чем рискуют владельцы паспортов с рисунками вместо подписей
- На грани фола «по приколу»: Шнейдеров рассказал, как Тинто Брасс поразил его при знакомстве
- В РФ к концу 2026 года появится 120 молодежных лабораторий
- «Пирожки, супы и каши»: Диетолог предложила альтернативу пицце в школьных столовых
- «У театра нет границ»: Актриса Карина Дымонт — об экспериментах в театре
- Премьер Британии не пригласит Путина на G20 в 2027 году