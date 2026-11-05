«Конечно же, пицца — не совсем полезный продукт, особенно для детей, потому что у нас есть более сбалансированные блюда, например, пирожки с капустой, яблоками. В пицце содержится больше жареного, акриламида, специй, что абсолютно не нужно нашим детям, у которых и так склонность к гастриту. Это достаточно калорийное блюдо для детских желудков, разновидность фастфуда. Лучше предлагать детям даже не пирожки, а каши, супы, пюре, но никак не пиццу, в которой нет никакой полезной начинки. Отмечу, что эндорфины дети получают не только от еды, но и от подвижности. Кроме того, можно получать его и из более полезных блюд — сырников, сметаны. Это тоже будет эндорфиновый завтрак, но более полезный — он будет содержать не только жир, но и кальций, и белок», — сказала диетолог.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал официально запретить пиццу в России. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

