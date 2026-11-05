При атаке беспилотника на автобус в ЛНР погибли пять человек

В Луганской Народной Республике в результате атаки БПЛА на автобус погибли пять человек, еще 13 потребовалась медпомощь. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В Рязани один человек пострадал при атаке БПЛА

Со ссылкой на местных властей он подчеркнул, что ВСУ прицельно машину, которая двигалась по маршруту Петровка — Луганск. Среди раненых есть двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

До этого после другой атаки беспилотника на автобус на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа ЛНР погиб один человек, еще восемь получили травмы.

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ФОТО: РИА Новости
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