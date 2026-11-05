При атаке беспилотника на автобус в ЛНР погибли пять человек
В Луганской Народной Республике в результате атаки БПЛА на автобус погибли пять человек, еще 13 потребовалась медпомощь. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Со ссылкой на местных властей он подчеркнул, что ВСУ прицельно машину, которая двигалась по маршруту Петровка — Луганск. Среди раненых есть двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
До этого после другой атаки беспилотника на автобус на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа ЛНР погиб один человек, еще восемь получили травмы.
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