При атаке беспилотника на автобус в ЛНР погибли пять человек

Со ссылкой на местных властей он подчеркнул, что ВСУ прицельно машину, которая двигалась по маршруту Петровка — Луганск. Среди раненых есть двое подростков 15 и 17 лет. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.



До этого после другой атаки беспилотника на автобус на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа ЛНР погиб один человек, еще восемь получили травмы.

