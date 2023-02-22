Медведев: Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию

Политик напомнил о состоявшемся накануне выступлении президента США Джо Байдена. Американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что Запад не стремится установить контроль над РФ или уничтожить страну, напоминает телеканал «360».

«Байден ... заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины". <...> Правда совсем в другом», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, если РФ прекратит спецоперацию, не дойдя до победы, — «России не будет, ее порвут на части». Если же США перестанут поставлять оружие Украине, конфликт завершится, пишет «Свободная пресса».

