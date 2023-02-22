Медведев: Россию порвут на части, если она остановит спецоперацию
Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию на Украине, не добившись победы. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил о состоявшемся накануне выступлении президента США Джо Байдена. Американский лидер обратился к россиянам и подчеркнул, что Запад не стремится установить контроль над РФ или уничтожить страну, напоминает телеканал «360».
«Байден ... заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины". <...> Правда совсем в другом», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По словам политика, если РФ прекратит спецоперацию, не дойдя до победы, — «России не будет, ее порвут на части». Если же США перестанут поставлять оружие Украине, конфликт завершится, пишет «Свободная пресса».
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