Премьер Британии не пригласит Путина на G20 в 2027 году

По словам иностранного журналиста, на вопрос, будет ли российский лидер приглашен на G20 в Великобритании в следующем году, Бернем ответил коротко: «Нет».



На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц поставил главе США Дональду Трампу условие по поводу приглашения Путина на саммит лидеров «Большой двадцатки».

