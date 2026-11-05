Премьер Британии не пригласит Путина на G20 в 2027 году

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем не планирует приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет в Манчестере с 27 по 28 ноября 2027-го. Об этом сообщил корреспондент The Economist Хьюго Гай в соцсети X.

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в саммите G20 в США

По словам иностранного журналиста, на вопрос, будет ли российский лидер приглашен на G20 в Великобритании в следующем году, Бернем ответил коротко: «Нет».

На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц поставил главе США Дональду Трампу условие по поводу приглашения Путина на саммит лидеров «Большой двадцатки».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияСаммит G20Великобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры