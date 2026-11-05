Премьер Британии не пригласит Путина на G20 в 2027 году
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем не планирует приглашать президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет в Манчестере с 27 по 28 ноября 2027-го. Об этом сообщил корреспондент The Economist Хьюго Гай в соцсети X.
По словам иностранного журналиста, на вопрос, будет ли российский лидер приглашен на G20 в Великобритании в следующем году, Бернем ответил коротко: «Нет».
На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц поставил главе США Дональду Трампу условие по поводу приглашения Путина на саммит лидеров «Большой двадцатки».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инфекционист предупредила о скрытой опасности домашних заготовок
- Под Калининградом уничтожили немецкую авиабомбу времен войны
- Непомнящий назвал бойкот сборной России по хоккею политическим решением
- В РФ рассказали о подготовке к трехсторонней встрече в Абу-Даби
- Поколение инфантилов: Чем рискуют владельцы паспортов с рисунками вместо подписей
- На грани фола «по приколу»: Шнейдеров рассказал, как Тинто Брасс поразил его при знакомстве
- В РФ к концу 2026 года появится 120 молодежных лабораторий
- «Пирожки, супы и каши»: Диетолог предложила альтернативу пицце в школьных столовых
- «У театра нет границ»: Актриса Карина Дымонт — об экспериментах в театре
- Премьер Британии не пригласит Путина на G20 в 2027 году