Решающий удар: На Украине объявили о начале масштабного российского наступления
Российские войска начали наступление с нескольких направлений, для Украины складывается тяжелая ситуация в Артемовске, однако Киев не допускает оставление своих территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия начала масштабное наступление с нескольких направлений. Так, в районе Артемовска продолжаются ожесточенные бои, также идет атака на Новомихайловку и Первомайское. При этом на Херсонском направлении российская артиллерия активизировалась на широком участке вдоль линии боевого соприкосновения. На этом фоне эксперты отмечают, что перед российскими войсками сейчас стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР.
НАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ
Российские военные начали масштабное наступление, атаки происходят с нескольких направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC.
Он не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара. Он отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, а также подчеркнул, что любые территориальные компромиссы ослабили бы Украину как государство.
Так, в направлении Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил утром 17 февраля военкор Семен Пегов, к северу от города ЧВК «Вагнер» продолжает атаковать гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который не желает оставлять Парасковиевку. Кроме того, указал он, к северу от Соледара ЧВК вела штурмовые действия в направлении Федоровки, однако ВСУ удержали позиции.
«На донецком фронте при поддержке артиллерии ВС РФ предприняли атаку на Новомихайловку и Первомайское. На земле попытались продвинуться в районе Водяного. После массированного обстрела атаковали укрепрайон ВСУ в Авдеевке с юго-востока и востока. Артиллерия била по Победе, западной части Марьинки, Георгиевке, Красногоровке, Невельскому, Каменке и Веселому. ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку, Минеральному и Енакиеву», - говорится в Telegram-канале WarGonzo.
Пегов подчеркнул, что на Херсонском направлении российская артиллерия активизировалась на широком участке вдоль линии боевого соприкосновения. Под огнем, кроме Херсона, оказались Береговое, Токаревка, Ивановка, Тягинка, Львово, Козацкое, Берислав, Змеевка, Качкаровка, Гавриловка и Золотая Балка, указал военкор.
При этом неспокойно и в Харькове. Украинские СМИ сообщили, что в ночь на пятницу, 17 февраля, в городе и его окрестностях прогремели взрывы. Согласно данным официального сервиса для оповещения граждан, в регионе была объявлена воздушная тревога. До этого, 15 февраля, сообщалось о взрывах в районе города Волчанска Харьковской области. Тревожных оповещений на тот момент не поступало.
Со своей стороны, украинский Генштаб в вечерней сводке 16 февраля сообщил, что российская армия ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Вместе с тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях армия РФ продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, но наступательных действий там не ведет.
СНАРЯДНЫЙ ГОЛОД?
Между тем бойцы ЧВК «Вагнер» 16 февраля сообщили о том, что испытывают проблемы с поставками боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано вечером 16 февраля в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Основатель ЧВК Евгений Пригожин в тот же день заявил, что бойцы, записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы, никоим образом не дискредитировали Минобороны. Он отметил, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо».
По словам Пригожина, он, в частности, встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов.
«Обратите внимание на то, что эти замечательные бойцы - герои, которые погибают за нашу Родину, они никого не называли неприличными словами, и никоим образом не дискредитировали Минобороны. Они просто попросили у своих коллег боеприпасы и дали подробный перечень необходимого», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
В свою очередь Telegram-канал «Старше Эдды» сообщил, что нехватка снарядов у российской армии будет ощущаться до тех пор, пока в массовое производство не будут запущены ударные дроны. Указывается, что промышленность перевыполняет планы по производству снарядов, однако спецоперация имеет крайне интенсивный характер и требует большего.
«Снарядный голод будет до тех пор, пока мы не запустим в массовое производство ударные дроны. Они смогут вынести арту и ПВО противника. После этого потребность в снарядах упадет в разы, а если мы еще и в высокоточку сможем, то вообще красота наступит. А то, что сегодня сказал господин Пригожин, не секрет для всех, кто находится в боевых порядках, а не сидит в сотнях километрах от границы и пишет отчеты. СВО такой высокой интенсивности, что любая война после 1945 года обзавидуется», - указал автор Telegram-канала.
Как отмечал экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН, перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что после того, как Россия возьмет под полный контроль ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, дальнейшие действия будут зависеть и от действий Украины.
«Не наступают на всем фронте, он там 800 верст, выбирается направление главного удара. Может быть, их будет один-два по всему фронту. Бахмут и все остальные направления, там одна главная задача – это освободить Донбасс. Его мы освободим в любом случае. Все четыре региона освободим. Как будем действовать дальше – зависит в том числе и от действий противника. Но пока будут существовать территории, принадлежащие государству Украина, в любом случае будут (опасности обстрелов регионов РФ – ред. НСН)», - говорил Болдырев.
Ранее политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале заявил, что 21 февраля станет показательным днем для всех участников конфликта. По его словам, этот будет показательным с точки зрения того, что сделают на фронте российские вооруженные силы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО.
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