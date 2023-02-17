Решающий удар: На Украине объявили о начале масштабного российского наступления

НАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ

Российские военные начали масштабное наступление, атаки происходят с нескольких направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC.

Он не уточнил, о каких именно направлениях речь, однако накануне говорил, что самая сложная ситуация складывается в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара. Он отметил, что Украине нужны гарантии безопасности, а также подчеркнул, что любые территориальные компромиссы ослабили бы Украину как государство.

Так, в направлении Артемовска продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил утром 17 февраля военкор Семен Пегов, к северу от города ЧВК «Вагнер» продолжает атаковать гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который не желает оставлять Парасковиевку. Кроме того, указал он, к северу от Соледара ЧВК вела штурмовые действия в направлении Федоровки, однако ВСУ удержали позиции.

«На донецком фронте при поддержке артиллерии ВС РФ предприняли атаку на Новомихайловку и Первомайское. На земле попытались продвинуться в районе Водяного. После массированного обстрела атаковали укрепрайон ВСУ в Авдеевке с юго-востока и востока. Артиллерия била по Победе, западной части Марьинки, Георгиевке, Красногоровке, Невельскому, Каменке и Веселому. ВСУ нанесли ракетные удары по Донецку, Минеральному и Енакиеву», - говорится в Telegram-канале WarGonzo.