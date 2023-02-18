Журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной

Как отметил Херш, «были факторы», которые привели к решению Москвы начать спецоперацию.

«Она [СВО] произошла не без оправдания. Расширение НАТО, мысль о том, что Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство», — считает журналист.

Херш также указал, что США «проявили немало агрессии». Так, Штаты установили на границе с Китаем ракеты, которые могут применяться для атаки на Россию и «уничтожить Москву» за 7-8 минут. По мнению журналиста, США являются наиболее агрессивной страной мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала российскую спецоперацию.

