Журналист Херш назвал спецоперацию на Украине обоснованной

Россия начала специальную военную операцию на Украине небезосновательно, считает американский журналист Сеймур Херш. Об этом автор заявил в интервью порталу Consortium News.

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Как отметил Херш, «были факторы», которые привели к решению Москвы начать спецоперацию.

«Она [СВО] произошла не без оправдания. Расширение НАТО, мысль о том, что Украина вступит в НАТО – это вызывало беспокойство», — считает журналист.

Херш также указал, что США «проявили немало агрессии». Так, Штаты установили на границе с Китаем ракеты, которые могут применяться для атаки на Россию и «уничтожить Москву» за 7-8 минут. По мнению журналиста, США являются наиболее агрессивной страной мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала российскую спецоперацию.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссия
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