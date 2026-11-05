«Это может действовать для узкого круга работников, часто встречается в агрокомпаниях, в крупных банках. Предлагаются улучшенные ДМС-пакеты, доплаты, специальные условия. В случае с банками могут предлагаться кредиты на более выгодных условиях, есть такая тема. Часто это также встречается в инвестиционных и страховых компаниях. Даже в девелопменте, несмотря на общее падение настроения в сегменте, они своих сотрудников придерживают, очень стараются. И компенсируют обучение, стараются отправить куда-то. Более трепетно относятся к кадрам коллективы небольшие, где есть слаженный коллектив, там руководитель очень следит за этим», - рассказала она.

При этом она уточнила, что другие сотрудники обычно знают об этом.

«Есть компании, которые это демонстративно делают, им очень важно, чтобы другие сотрудники брали пример. Есть компании, которые прописывают конкретно, за что и в каком объеме положены те или иные преференции. Это стимулирование и мотивация для сотрудников в виде «вкусняшек». А есть компании, где это делается более тайно. Например, иногда корпоративные выезды оплачивают определенным руководителям», - добавила она.

Молодежь точно будет востребована в ближайшие 10 лет, если выберет рабочую профессию, а в дальнейшем можно легко дойти до высокооплачиваемых должностей, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

