Медведев: Россия должна достичь целей спецоперации и уничтожить неонацизм дотла

Политик напомнил, что спецоперация продолжается уже год, российские военные «восстанавливают порядок, мир и справедливость», защищают сограждан и «уничтожают корни неонацизма».

«Победа будет достигнута. <...> Этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов. <...> Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Как отметил зампред СБ, диалог усложняет то, что формальные участники переговоров со стороны Украины и фактические руководители – разные люди. Решение за Киев будут принимать западные силы, «в чьих руках поставки оружия ... и выделение денег на поддержание останков украинской экономики» и которые нацелены на максимальное ослабление РФ. Медведев подчеркнул, что противники Москвы не заинтересованы в прекращении конфликта, однако рано или поздно кризис закончится «каким-то соглашением». Далее РФ столкнется с долгим периодом «противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины».

По словам политика, националистические силы «продолжат контролировать властную камарилью» и могут вновь провоцировать глобальный конфликт. Медведев считает, что допустить этого нельзя, потому важно достичь всех целей СВО и отодвинуть угрозу как можно дальше от РФ, «даже если это будут границы Польши». Политик призвал «уничтожить неонацизм дотла», чтобы мир «обрел долгожданное спокойствие».

