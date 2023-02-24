Медведев: Россия должна достичь целей спецоперации и уничтожить неонацизм дотла
Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик напомнил, что спецоперация продолжается уже год, российские военные «восстанавливают порядок, мир и справедливость», защищают сограждан и «уничтожают корни неонацизма».
«Победа будет достигнута. <...> Этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов. <...> Дальше будут переговоры, которые, я уверен, станут тяжелыми и нервными», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Как отметил зампред СБ, диалог усложняет то, что формальные участники переговоров со стороны Украины и фактические руководители – разные люди. Решение за Киев будут принимать западные силы, «в чьих руках поставки оружия ... и выделение денег на поддержание останков украинской экономики» и которые нацелены на максимальное ослабление РФ. Медведев подчеркнул, что противники Москвы не заинтересованы в прекращении конфликта, однако рано или поздно кризис закончится «каким-то соглашением». Далее РФ столкнется с долгим периодом «противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины».
По словам политика, националистические силы «продолжат контролировать властную камарилью» и могут вновь провоцировать глобальный конфликт. Медведев считает, что допустить этого нельзя, потому важно достичь всех целей СВО и отодвинуть угрозу как можно дальше от РФ, «даже если это будут границы Польши». Политик призвал «уничтожить неонацизм дотла», чтобы мир «обрел долгожданное спокойствие».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- Путин инициировал процедуру формирования нового состава Общественной палаты
- В МИД заявили о беспрецедентном разгуле русофобии на Западе
- В России госпитализировали 786 человек с коронавирусом за сутки
- На Украине заявили о готовности захватить Приднестровье за три дня
- Медведев: Россия должна достичь целей спецоперации и уничтожить неонацизм дотла
- Обтекаемое предложение. Реакция Запада на мирный план КНР по Украине развяжет Пекину руки
- Рогов: ВСУ возводят укрепрайоны в Запорожской области
- Британия ввела новые санкции против 92 физлиц и организаций из России
- На ПА ОБСЕ активистов с украинским флагом попросили «убрать тряпку»
- МИД КНДР предупредил, что может расценить провокации США как объявление войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru