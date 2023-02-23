Переговоры или бой? В России обсуждают развитие событий с Украиной

В своем послании Федеральному собранию 22 февраля президент РФ Владимир Путин пообещал отодвигать угрозу от границ России в ответ на отправку Киеву дальнобойного оружия.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал глава государства.



Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представляло из себя фиксацию очень плохих отношений с Западом, при этом приостановка договора СНВ была ожидаема, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.

«Послание Путина – это фиксация очень плохих отношений России и Запада, абсолютно ожидаемая история. Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.