Переговоры или бой? В России обсуждают развитие событий с Украиной
Политологи и политики в России сомневаются в возможности переговоров с Украиной из-за поставки оружия Киеву Западом.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps заявил, что в Женеве проходят переговоры по ситуации на Украине. По его словам, город принимает делегатов в обстановке «максимальной осмотрительности», однако переговоры ведутся «не на самом высоком уровне».
При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не увидели в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию настроя на дипломатическое решение конфликта вокруг Украины.
По его словам, ситуация противоположная. Как указал дипломат, от президента не услышали даже высказанных ранее предположений о том, что «Россия пойдет на переговоры только в том случае, если будут соблюдены новые территориальные реалии».
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться, если Запад и киевские власти сложат оружие. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Если на Западе и в Киеве хотят сесть за стол переговоров, они должны, прежде всего, прекратить обстрелы российских городов и сложить оружие», — указал дипломат в интервью ТАСС.
Галузин добавил, что после можно будет вести обсуждение об урегулировании, пишет RT.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 февраля в беседе с телеканалом Sky News заявил, что Украина не будет использовать для ударов по территории России истребители и дальнобойное оружие, если Запад предоставит Киеву такое вооружение. Но Киев намерен оставить за собой право применять такое оружие для «освобождения территорий».
Кроме того, Кулеба отметил, что украинские военные используют вооружения, поставляемые другими странами, для ударов по новым территориям России.
В своем послании Федеральному собранию 22 февраля президент РФ Владимир Путин пообещал отодвигать угрозу от границ России в ответ на отправку Киеву дальнобойного оружия.
«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал глава государства.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию представляло из себя фиксацию очень плохих отношений с Западом, при этом приостановка договора СНВ была ожидаема, заявил политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
«Послание Путина – это фиксация очень плохих отношений России и Запада, абсолютно ожидаемая история. Приостановка договора о СНВ напрашивалась, это обсуждалось еще до объявления спецоперации. Мы продолжаем двигаться в рамках напряженного сценария, это на несколько лет. В итоге все это завершится на поле боя. Должна быть поставлена жирная точка в военных действиях, чтобы затем перейти к каким-то переговорным форматам. Запад уверен, что они имеют все возможности одержать победу на поле боя. Но судя по настроению Путина, он считает, что у нас есть все возможности для того, чтобы это сделать», - сказал Минченко.
Российская армия готовится к наступлению в рамках СВО, постепенно перехватывая инициативу в свои руки, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.
«Постепенно инициатива переходит на нашу сторону, хотелось бы, конечно, быстрее и более уверенно. Зеленский прав, но у него цель выпросить оружие, новые поставки. Российская армия готовится к наступлению, но где и когда – это военная тайна. Любая операция планируется, определяются необходимые силы и средства, сколько нужно боеприпасов, топлива, все это нужно обеспечить», - отметил он.
Военный корреспондент Владимир Романов ранее заявил, что решающее наступление российской армии в зоне СВО также придется на 21-24 февраля. По его словам, наступление будет идти по трем направлениям, помимо ЛНР и ДНР.
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