При этом Белый отметил, что сама по себе идея не уникальна, и приложения подобного принципа действия разрабатываются уже какое-то время.

«Есть достаточно много приложений, где используется mesh-связь, отложенные сообщения или другие системы передачи данных. Тут смысл в том, что каждое устройство уже обладает той элементной базой, которая в целом способна передавать какую-то информацию даже вообще без аккумуляторов. Например, те же NFT, RFID и другие технологии передачи данных, одни позволяют отдавать данные, другие могут считывать и даже между собой организовывать разные mesh-связи. У мотоциклистов, например, есть устройства, которые тоже без интернета могут между собой создавать большую mesh-связь на достаточно большие расстояния, охватывая до 31 устройства. Когда едет мотоколонна, система дает возможность общаться без интернета или телефонии между собой. И еще можно подключать пассажиров по сетевому мосту, когда по Bluetooth создается связь между двумя устройствами рядом, и основное устройство соединяется по внутренней mesh-связи уже с другими такими же устройствами. И они являются одновременно и приемниками, и трансляторами. Этот школьник Владислав Шумейко использовал как раз подобное направление. Я сам использую такие технологии, это достаточно удобно, интересно и дальше будет развиваться, так как будет все больше востребовано», — объяснил Белый.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов рассказывал НСН, что современные дети с использованием нейросетей выпускают игры на Roblox, в перспективе они могут построить профессиональную карьеру в игровой индустрии.

