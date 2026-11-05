Пригодится на СВО: В России оценили созданный школьником мессенджер
Развитие подобных технологий перспективно в условиях перебоев со связью, заявил НСН Владимир Белый.
Робототехник и бизнесмен Владимир Белый в беседе с НСН похвалил школьника из Находки, который проявил не только знания и навыки, но и мотивацию к созиданию при разработке платформы, которая позволяет обмениваться сообщениями без сотовой связи и интернета.
Приложение по обмену сообщений без интернета и мобильной связи разработал школьник из Приморского края Владислав Шумейко. Цифровая экосистема объединяет мессенджер, электронную почту, музыку, игры и образовательные приложения. Проект приморского подростка вошел в двадцатку лучших на конкурсе в Китае, сообщили в краевом правительстве. Разработка получила название Prux, в ее основу легла технология AirPin, обеспечивающая беспроводную передачу данных между смартфонами. Белый похвалил школьника за инициативность и стремление создавать что-то новое.
«Многие школьники стремятся только к потреблению, тусовкам, к реализации себя в блогосфере и так далее. А чтобы что-то разрабатывать, создавать — таких людей мало. И этому школьнику хотелось бы отдать должное, он большой молодец, что начал заниматься подобными направлениями. И пожелать ему успеха, хороших инвесторов, чтобы это все дальше развивалось и масштабировалось. Технология AirPin это, по сути, воздушный захват или воздушный лог, это достаточно интересно. Он каким-то образом это отследил, увидел, что можно на этой базе что-то сделать, несколько языков, насколько я знаю, использовал, чтобы это все разработать. Это актуально в условиях, когда глушится интернет, радиоканалы и так далее. Может быть, это даже на СВО, например, будет очень полезно. И в целом такую платформу можно использовать, например, для путешествий в труднодоступных местах, где только лес, горы, пустыни, где нет вообще никакой связи», — поделился бизнесмен.
При этом Белый отметил, что сама по себе идея не уникальна, и приложения подобного принципа действия разрабатываются уже какое-то время.
«Есть достаточно много приложений, где используется mesh-связь, отложенные сообщения или другие системы передачи данных. Тут смысл в том, что каждое устройство уже обладает той элементной базой, которая в целом способна передавать какую-то информацию даже вообще без аккумуляторов. Например, те же NFT, RFID и другие технологии передачи данных, одни позволяют отдавать данные, другие могут считывать и даже между собой организовывать разные mesh-связи. У мотоциклистов, например, есть устройства, которые тоже без интернета могут между собой создавать большую mesh-связь на достаточно большие расстояния, охватывая до 31 устройства. Когда едет мотоколонна, система дает возможность общаться без интернета или телефонии между собой. И еще можно подключать пассажиров по сетевому мосту, когда по Bluetooth создается связь между двумя устройствами рядом, и основное устройство соединяется по внутренней mesh-связи уже с другими такими же устройствами. И они являются одновременно и приемниками, и трансляторами. Этот школьник Владислав Шумейко использовал как раз подобное направление. Я сам использую такие технологии, это достаточно удобно, интересно и дальше будет развиваться, так как будет все больше востребовано», — объяснил Белый.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов рассказывал НСН, что современные дети с использованием нейросетей выпускают игры на Roblox, в перспективе они могут построить профессиональную карьеру в игровой индустрии.
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