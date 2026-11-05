Экономист назвал два способа снизить плату за отопление
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Александр Кудряшов в разговоре с «ФедералПресс» напомнил, что плата за отопление не зависит от расхода тепла в квартире. Ее начисляют по нормативу или общедомовому счетчику.
Первый способ сэкономить — провести перерасчет за недогрев. По стандартам температура в помещениях должна быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — 20.
Плата снижается на 0,15% за каждый час и каждый градус отклонения. Например, пять суток при 16 градусах вместо 18 дают 120 часов и два градуса отклонения. Такие показатели уменьшают месячные расходы на услугу на 36%.
При переводе 2 тыс. рублей экономия составит 700 рублей, при 4 тыс. — около 1,4 тыс. Нарушение фиксируют через заявку в аварийно-диспетчерскую службу и акт проверки.
Второй способ — субсидия по статье 159 Жилищного кодекса, если расходы на коммунальные услуги превышают допустимую долю дохода семьи. Ее назначают на шесть месяцев. Федеральный стандарт — 22%, в Москве — 10%. Заявление подают на «Госуслугах» или в МФЦ.
Ранее россияне массово жаловались на отсутствие отопления.
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