«Народный протест!»: Студенческая акция в Сербии стала самой масштабной в истории страны

На минувших выходных в Сербии прошла крупнейшая акция протеста. Полиция оценила численность собравшихся в 107 тысяч, оппозиционеры уверяют, что их было от 500 тысяч до миллиона. Протесты в стране вспыхнули еще в ноябре 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Соколова отметила, что большая часть протестующих в Сербии являются студентами.

«Субботняя акция была самой масштабной за всю новейшую историю Сербии. Основной ее состав и движущая сила – это студенты. Организаторы акции - студенческие пленумы. Студенты уже давно отстранились от политических партий и даже от неправительственных организаций, поэтому на акциях не было выступлений ни политических оппозиционеров, ни каких-то ярко выраженных лидеров. Это был действительно народный протест. Прежде всего студенты требуют провести расследование трагедии в Нови-Саде. Также они хотят, чтобы были отпущены задержанные на предыдущих акциях протеста студенты. Еще одно требование связано с повышением выплат государства на образование. Пока что не было исполнено требование, связанное с Нови-Садом: протестующие считают, что документация о реновации этого железнодорожного вокзала была предоставлена не в полном виде, но правительство заявляет, что требование выполнено», - сказала собеседница НСН.

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По ее словам, народ Сербии недоволен трансформацией политической системы страны, однако никаких требований протестующие не озвучивают, что осложняет понимание недовольных людей.

«Протест связан с нынешней политической системой Сербии, которая, по мнению населения Сербии, в последние годы трансформировалась в сторону однопартийной системы с лидером президентом Вучичем. Именно с функционированием такой системы протестующие связывают проблемы нынешней Сербии, которые выражаются в коррупции, которая, возможно, и привела к обрушению этого козырька на железнодорожном вокзале. В протестах не звучат призывы к отставке Вучича, нет и призывов к смене власти конкретных лиц. Поэтому властям сложно реагировать. Мы видим только сербские и российские флаги, это значит, что протест включает в себя очень большую долю патриотически настроенных граждан. Однако, насколько эти протесты действительно носят какой-то внешнеполитический характер, сказать до последнего сложно, потому что никаких внешнеполитических требований протестующие не выдвигают», - отметила Соколова.

По данным МВД Сербии, в ходе протестных мероприятий произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Также говорилось о задержании нескольких протестующих из-за нарушения ими общественного порядка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

