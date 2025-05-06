На Парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 государств

Он отметил, что свое присутствие подтвердили главы Бразилии, Китая, Монголии, а также ряд лидеров европейских и африканских стран. Уточняется, что некоторые прибудут заранее. Среди них президент Венесуэлы Николас Мадуро, который посетит Москву с 7 по 9 мая.

Ушаков добавил, что в столицу приедут делегации высокого уровня от Индии, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, на торжественное мероприятие приглашены все аккредитованные в России главы посольств и дипломатических представительств. Помимо них, на праздновании будут присутствовать иностранные ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войны, в том числе, из США и Израиля.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси пригласили на Парад Победы, напоминает НСН.

