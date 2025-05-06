На Парад Победы в Москву прибудут лидеры 29 государств

Среди гостей Парада Победы будет 29 лидеров иностранных государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Лидер Мьянмы приедет на парад Победы в Москве

Он отметил, что свое присутствие подтвердили главы Бразилии, Китая, Монголии, а также ряд лидеров европейских и африканских стран. Уточняется, что некоторые прибудут заранее. Среди них президент Венесуэлы Николас Мадуро, который посетит Москву с 7 по 9 мая.

Ушаков добавил, что в столицу приедут делегации высокого уровня от Индии, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, на торжественное мероприятие приглашены все аккредитованные в России главы посольств и дипломатических представительств. Помимо них, на праздновании будут присутствовать иностранные ветераны Великой Отечественной и Второй Мировой войны, в том числе, из США и Израиля.

Ранее посла США в Москве Линн Трейси пригласили на Парад Победы, напоминает НСН.

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
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