«Возмездие» Ливана или «насмешка» над Ираном? ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Насраллы
Ливанская шиитская организация уже также официально подтвердила гибель Хасана Насраллы.
За последние несколько недель Израиль нанес серьезные удары по Ливану. Пострадали не только мирные жители, но и объекты «Хезболлы», и даже верхушка движения. При этом мнения политологов разделились. Одни считают, что действия ЦАХАЛ против объединения приведет к «возмездию» Ливана, а другие рассчитывают на реакцию со стороны Ирана.
ЛИКВИДАЦИЯ НАСРАЛЛЫ
Ливанская организация «Хезболла» официально подтвердила гибель лидера движения Хасана Насраллы.
«Его Преосвященство Сайед Хасан Насралла, генеральный секретарь «Хезболлы», присоединился к великим и бессмертным мученикам, чей путь он возглавлял на протяжении почти тридцати лет», - заявили в объединении.
28 сентября о ликвидации Насраллы официально объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным ее представителей, в результате авиаудара израильских военных по Бейруту, который произошел 27 сентября, также погибли командующий Южным фронтом Али Керхи, несколько других командиров «Хезболлы» и дочь Насраллы Зейнаб.
По данным новостного портала «Ynet», ВВС Израиля сбросили более 80 бомб для ликвидации Насраллы в подземном бункере, который находился под жилыми домами в центре района Дахия в пригороде Бейрута.
После смерти Насраллы верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет наказание за гибель лидера «Хезболлы».
«Сегодня, с Божьей благодатью и силой, Ливан заставит грешного, злонамеренного и опозоренного врага покаяться», - приводит его слова агентство «Tasnim».
По словам иранского политика, таким актом руководство Израиля продемонстрировало свою недальновидность. При этом самого Хаменеи после случившегося в Ливане перевели в место c повышенными мерами безопасности.
Политолог, востоковед Николай Севостьянов заметил, что ликвидация ЦАХАЛ Насраллы показывает Иран не таким сильным, как его обычно демонстрируют в СМИ.
«С военной точки зрения гибель Насраллы не критична. У него хватает и преемников, и конкурентов. Проблема (для "Хезболлы" - прим. ред) — в массе понесенного ущерба, которая приближается к критической. А заявляемая ликвидация Насраллы — это прежде всего мощнейший репутационный удар, демонстрирующий слабость "Хезболлы", которая в течение года пыталась играть в управляемую эскалацию, а в итоге получила серию мощнейших ударов, ответить на которые "Хезболле" нечем. Но главное — все это происходит не просто на глазах Ирана, а на фоне так и не реализованных угроз "жесточайшим образом" ответить за максимально оскорбительное для Тегерана убийство Хании. Более того, это выглядит еще и как ответ на "мирные инициативы" Пезешкиана. Даже не ответ, а насмешка», - приводит его слова Telegram-канал «Военкор Котенок».
Накануне ЦАХАЛ также удалось ликвидировать на юге Ливана командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. До этого Израиль уничтожил в Бейруте командира воздушных сил объединения Мухаммеда Хусейна Срура и старшего командира Ибрагима Акиля.
27 сентября в результате ударов Израиля по пригороду ливанской столицы рухнули шесть зданий. Погибли минимум шесть человек, 91 получил ранения. До этого ЦАХАЛ также уничтожил около 100 пусковых установок и объектов «Хезболлы». К тому же недавно в Ливане прошла серия взрывов гаджетов.
Хасан Насралла — третий генсекретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации «Хезболла». Он руководил объединением с 1992 года, после убийства его предшественника. Партия сблизилась с руководством Ирана и Сирии.
ГРЯДЕТ ВОЗМЕЗДИЕ?
Между тем, политолог-международник Елена Супонина предположила, что Ливан может прибегнуть к «акциям возмездия» после гибели Насраллы. При этом, подчеркнула она, пока непонятно, как в конфликте проявится Иран.
«Я ожидаю новый виток напряженности. Другое дело, что помимо Хасана Насраллы, "Хезболла" лишилась многих других командиров за последнее время. Там сильно нарушена координация между различными ячейками. И поэтому о каком-то организованном, скоординированном ответе вряд ли речь пойдет. Но это может быть даже более опасно. Потому что ячейки, которые не будут подчиняться единому командованию, будут выступать хаотично, и это может привести к новым всплескам напряженности», - заметила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
В свою очередь руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН объяснили, что авиаудары Израиля по Ливану и различные «дистанционные» спецоперации могут ослабить движение «Хезболла», но для его ликвидации не обойтись без наземной операции.
«Нанесен тяжелейший удар по средствам и объектам связи, вкупе с серьезными потерями среди командования, это не может не иметь деморализирующий эффект. Высокоточные удары с воздуха способны нанести серьезный ущерб оборонительному потенциалу "Хезболлы", однако опыт современных войн показывает, что решающее слово за пехотой и наземной техникой, тотальная победа одними средствами высокоточного поражения невозможна», - заявил Григорьев.
При этом, по мнению Балмасова, в противостоянии между Израилем и Ливаном существует «промежуточный вариант», который, однако, не решит проблем Иерусалима.
«Возможен промежуточный вариант. Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху – премьер-министр Израиля – прим. НСН) и Галлант (Йоав Галлант – министр обороны Израиля – прим. НСН) выдвигали теорию, что необходимо просто отодвинуть "Хезболлу" от израильской северной границы, чтобы, по крайней мере, оружие ближнего боя не наносило ущерба израильтянам. Теоретически этот момент достижим, но это не решает проблему для Израиля, у которого на северной границе остается серьезный противник, который с каждым новым ударом будет иметь дополнительное обоснование для последующих нападений на Израиль», - добавил он.
До этого политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с НСН заметил, что Израилю пришло время перебросить войска на север в рамках развития новой фазы конфликта с Ираном.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Израиль уничтожил около 220 целей «Хезболлы» в Ливане.
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