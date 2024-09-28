«Возмездие» Ливана или «насмешка» над Ираном? ЦАХАЛ ликвидировала лидера «Хезболлы» Насраллы

Ливанское шиитское движение «Хезболла» официально подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы

Шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана

По трассе М-11 от Санкт-Петербурга до Москвы запустили движение беспилотных грузовиков

Международный союз биатлонистов (IBU) не допустил спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в новом международном сезоне