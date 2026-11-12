Россиян предупредили, что падающие звезды могут быть мусором космонавтов

По его словам, во времена СССР в шлюзовом отсеке находилось ведро для мусора. Его отстреливали в космос, после чего оно сгорало в плотных слоях атмосферы.

Прокопьев отметил, что позже эту систему признали опасной. И сейчас международные соглашения предусматривают сбор мусора в зоне корабля, которая предназначена для дальнейшего сжигания в атмосфере.

«Так что, когда вы видите в небе падающую звезду — возможно, это тот самый мусор», — заключил космонавт.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Международная космическая станция (МКС) может быть затоплена в 2031-2032 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».