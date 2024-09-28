Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля

Лидер шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла пропал после израильских ударов по южным районам Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к организации. Эту информацию также приводит агентство Bloomberg.

Израиль объявил своей целью штаб-квартиру «Хезболлы», расположенную в пригородах ливанской столицы. По данным источника ABC, в момент атаки Насралла находился в Бейруте вместе с несколькими своими соратниками. The Wall Street Journal добавляет, что связь была утрачена и с другими высокопоставленными членами группировки.