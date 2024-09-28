Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
Лидер шиитской группировки «Хезболла» Хасан Насралла пропал после израильских ударов по южным районам Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к организации. Эту информацию также приводит агентство Bloomberg.
Израиль объявил своей целью штаб-квартиру «Хезболлы», расположенную в пригородах ливанской столицы. По данным источника ABC, в момент атаки Насралла находился в Бейруте вместе с несколькими своими соратниками. The Wall Street Journal добавляет, что связь была утрачена и с другими высокопоставленными членами группировки.
Собеседник Reuters ранее утверждал, что лидер «Хезболлы» жив, а иранское агентство Tasnim писало, что он находится в безопасном месте. На данный момент официальных заявлений от «Хезболлы» относительно судьбы Насраллы не поступало.
27 сентября Израиль нанес авиаудар по южным пригородам Бейрута, убив шесть человек и ранив десятки. Израильские военные предупредили о новых ударах по объектам «Хезболлы» и призвали местных жителей эвакуироваться. Израильские военные сообщили о ликвидации командира ракетного подразделения Мухаммеда Али Исмаила, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru