Домашние задания разной сложности можно давать детям не публично, тогда не будет сравнения, также важно не превращать их в обязаловку. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Учителя предлагают отказаться от одинаковых домашних заданий для всего класса и подбирать их, ориентируясь на подготовку учеников. Об этом пишут «Известия». По их мнению, это поможет сильным ребятам не тратить время на уже освоенный материал, а тем, кому учеба дается сложнее, лучше справляться с программой. Однако родители опасаются, что такой подход приведет к разделению детей на «сильных» и «слабых». Волынец раскрыла, как грамотно ввести эту систему.

«Это будет очень полезная практика. Уход от такого унитарного подхода при домашней подготовке позволит тем, кто учится на троечку, свой уровень не только поддерживать, но и переходить на другой. А детям, которые успевают больше, было бы интересно развиваться дальше и, возможно, уходить в углубленное изучение предмета, чтобы потом сделать выбор профессии. Кроме нашей системы оценок здесь нужно вводить систему геймификации, которая детям нравится, где они могут получить дополнительные бонусы. В таком игровом формате это соревнование радовало бы всех участников. Но для того, чтобы мы развивались, необходимо, чтобы нагрузка была чуть больше, чем мы тянем», — рассказала она.