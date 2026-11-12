Часто бывает так, что мужчина в момент каких-то обещаний женщине сам искренне верит в свои слова, однако потом момент оттягивается, и мотивация держать слово пропадает. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

С «воздуханами» в реальной жизни регулярно сталкиваются три четверти россиянок. По данным опросов, их знакомые часто много обещают и ничего не делают — об этом сообщили 74% респонденток, пишет РБК Life. Также среди названных ими признаков «воздуха» — склонность исчезать при первых трудностях (38%), красивые разговоры о чувствах (35%), а также масштабные планы на будущее без конкретных действий (34%). Панфилова раскрыла, почему мужчины так себя ведут, а женщины им верят.