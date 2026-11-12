Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
«Воздуханы» или обычные лгуны — не обязательно плохие люди со злым намерением, заявила НСН Наталья Панфилова.
Часто бывает так, что мужчина в момент каких-то обещаний женщине сам искренне верит в свои слова, однако потом момент оттягивается, и мотивация держать слово пропадает. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
С «воздуханами» в реальной жизни регулярно сталкиваются три четверти россиянок. По данным опросов, их знакомые часто много обещают и ничего не делают — об этом сообщили 74% респонденток, пишет РБК Life. Также среди названных ими признаков «воздуха» — склонность исчезать при первых трудностях (38%), красивые разговоры о чувствах (35%), а также масштабные планы на будущее без конкретных действий (34%). Панфилова раскрыла, почему мужчины так себя ведут, а женщины им верят.
«Если говорить про какие-то гендерные особенности, что природа дала мужчинам очень хороший инструмент в моменте говорить красиво и чувствовать, что конкретная женщина ждет, как обещание. Некоторые мужчины этим бессовестно пользуются. Здесь в основе лежит старинная поговорка — «обещать, не значит жениться». Наверное, это не зря. Это про то, что в моменте мужчина, может быть, не столько хочет обмануть эту женщину, сколько сам верит в то, что он прямо сейчас готов это сделать. А потом, когда момент отодвигается, он думает, что можно и не делать. И дальше работают какие-то другие механизмы. Кто-то ответственный, поэтому даже через «не могу» свое слово держит. Иногда выясняется, что можно не держать слово, так как кроме обид со стороны женщины вроде ничего криминального и не происходит», — рассказала она.
Ранее писатель Денис Драгунский рассказал НСН, откуда в обыденной речи берутся такие насмешливые клички, как «воздухан».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили, что падающие звезды могут быть мусором космонавтов
- Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
- Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»
- Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
- Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания