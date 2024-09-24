«Иран не заступается»: Израиль готов полностью ликвидировать ослабленную «Хезболлу»
Саймон Ципис заявил НСН, что сейчас «Хезболла» слабее, чем в 2007 году, когда случилась вторая война между Израилем и Ливаном.
Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН.
Армия Израиля начала «упреждающую наступательную операцию» («Стрела севера») и наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», которая создавалась 20 лет. Также вводится «особое положение» на территории страны. США намерены предпринять «конкретные шаги» для предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выступают против операции Израиля в Ливане. Ципис подчеркнул, что Израиль имеет все шансы полностью ликвидировать группировку.
«Все зависит от того, какие цели будут поставлены перед армией Израиля. Основной метод – это авиаудары с авианосцев США, которые сейчас находятся у берегов Персидского залива и в Средиземном море. Также нужна наземная операция, чтобы создать буферную зону между Ливаном и Израилем. Цель – отодвинуть «Хезболлу» за реку Литани, чтобы те ракеты, которые есть у Ливана, больше не доставали до территории Израиля», - рассказал он.
Сейчас обсуждается вопрос о полной ликвидации «Хезболлы», которая сильно ослабла после массового подрыва пейджеров, подчеркнул Ципис. Он также отметил, что Иран не вступается за группировку, что еще больше развязывает руки Израилю.
«Также встал вопрос о полной ликвидации «Хезболлы», так как после взрывов пейджеров они понесли большие потери, лишены руководства, управления и координации. Поэтому есть вероятность, что цели будут изменены на ходу, будет принято решение полностью ликвидировать всю группировку, чтобы она прекратила существование. Чем дольше Иран не заступается за «Хезболлу», тем больше уверенности у Израиля, что он сможет ликвидировать ее. Еще три-четыре месяца назад «Хезболла» была гораздо сильнее, но теперь ослабла. «Хезболла» была лишена почти всей сети координаторов. Две недели Израиль наносит удары, инфраструктура сильно пострадала. Сейчас они слабее, чем в 2007 году», - добавил собеседник НСН.
Это война может стать третьей между Израилем и Ливаном. Первая продлилась три года (1982-1985), вторая (2007) – 34 дня, в обоих случаях Израиль добивался своих целей, передает «Радиоточка НСН».
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