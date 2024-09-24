«Иран не заступается»: Израиль готов полностью ликвидировать ослабленную «Хезболлу»

Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН.

Армия Израиля начала «упреждающую наступательную операцию» («Стрела севера») и наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы», которая создавалась 20 лет. Также вводится «особое положение» на территории страны. США намерены предпринять «конкретные шаги» для предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выступают против операции Израиля в Ливане. Ципис подчеркнул, что Израиль имеет все шансы полностью ликвидировать группировку.