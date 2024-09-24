Новый фронт: ЦАХАЛ начал операцию против «Хезболлы», жители Ливана бегут к границе

«Может произойти превентивный удар Израиля, поскольку «Хезболла» сейчас обезглавлена. Возможно, что Израиль будет наносить удары по складам вооружений. И фактически, можно сказать, что «Хезболла» будет выведена из региональной игры на долгое время, возможно, недели или даже месяцы», – говорил он.

В свою очередь политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН 19 сентября также заявлял, что перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие. При этом тогда он назвал переброску израильских войск на север развитием событий в рамках «текущей войны» с Ираном.

«Перспективы (начала военной операции против Ливана – ред. НСН) высокие. С моей точки зрения, основные цели и задачи военной операции в секторе Газа выполнены. Основные силы ХАМАС разгромлены и достаточное количество боевиков уничтожено. Из сектора Газа на сегодняшний день, кроме спорадической активности по запуску по Израилю ракет или каких-то боев на территории самого сектора, других угроз не будет. И армию можно перебросить на север в рамках развития текущей войны Израиля с Ираном – Ливанский фронт. Необъявленная война, тем не менее, война», – отмечал Сатановский.

ЭВАКУАЦИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

На фоне массированных ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана местные жители стали направляться к границе с Сирией, передает сирийская радиостанция Sham FM.

«Интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по ливанскому городу Эль-Хермель у границы», – говорится в сообщении.

При этом РИА Новости со ссылкой на местных жителей 23 сентября сообщило, что жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы из-за массированных бомбардировок израильской авиации Израиля. По словам одного из жителей, ЦАХАЛ наносит удары по дорогам и домам, из-за чего невозможно выехать из поселения Маждаль Селем. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях.

«Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе», – добавил житель южного Ливана.