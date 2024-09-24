Новый фронт: ЦАХАЛ начал операцию против «Хезболлы», жители Ливана бегут к границе
Израиль объявил о начале военной операции «Стрелы севера», Нетаньяху призвал жителей Ливана «уйти из зоны опасности». Между тем ливанцы бегут к границе с Сирией, а США намерены предотвратить эскалацию.
Жителям Ливана, которые находятся недалеко от объектов, используемых движением «Хезболла», нужно немедленно покинуть эту территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении вечером 23 сентября.
Он отметил, что Израиль ведет войну против «Хезболлы», а не против ливанцев. С обращением Нетаньяху выступил на английском языке.
«Слишком долго «Хезболла» использовала вас как живой щит, размещая ракеты в ваших гостиных и пусковые установки в ваших гаражах, которые нацелены в наши города, прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны нейтрализовать это оружие», – сказал Нетаньяху.
По словам премьера, израильская армия оповещает жителей Ливана о необходимости держаться подальше от опасных мест. Он призвал ливанцев отнестись серьезно к предупреждениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и «уйти из зоны опасности сейчас».
Нетаньяху заверил жителей, что после окончания военной операции они «смогут безопасно вернуться в свои дома».
УПРЕЖДАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ И 500 ПОГИБШИХ
В понедельник вечером начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что утром израильская армия начала «упреждающую наступательную операцию», которая будет носить название «Стрелы севера». Для этого на территории Израиля ввели режим чрезвычайной ситуации, а авиация продолжает наносить удары по южному Ливану.
Основной задачей Генштаб назвал обеспечение безопасности израильтян, которые живут на севере. Целью операции Халеви назвал инфраструктуру «Хезболлы».
Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны Бейруту. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. В свою очередь члены «Хезболлы» выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
По последним данным ливанского минздрава, число погибших в результате нанесенного удара Израиля по югу страны увеличилось до 500 человек, количество раненых превысило более 1,6 тысячи.
О начале военной операции Израиля предупреждали ряд политиков и экспертов. Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН 17 сентября говорил, что Израиль может нанести превентивный удар по Ливану, чтобы вывести «Хезболлу» из «игры» на недели или даже месяцы.
«Может произойти превентивный удар Израиля, поскольку «Хезболла» сейчас обезглавлена. Возможно, что Израиль будет наносить удары по складам вооружений. И фактически, можно сказать, что «Хезболла» будет выведена из региональной игры на долгое время, возможно, недели или даже месяцы», – говорил он.
В свою очередь политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН 19 сентября также заявлял, что перспективы начала военной операции Израиля против Ливана очень высокие. При этом тогда он назвал переброску израильских войск на север развитием событий в рамках «текущей войны» с Ираном.
«Перспективы (начала военной операции против Ливана – ред. НСН) высокие. С моей точки зрения, основные цели и задачи военной операции в секторе Газа выполнены. Основные силы ХАМАС разгромлены и достаточное количество боевиков уничтожено. Из сектора Газа на сегодняшний день, кроме спорадической активности по запуску по Израилю ракет или каких-то боев на территории самого сектора, других угроз не будет. И армию можно перебросить на север в рамках развития текущей войны Израиля с Ираном – Ливанский фронт. Необъявленная война, тем не менее, война», – отмечал Сатановский.
ЭВАКУАЦИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
На фоне массированных ударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана местные жители стали направляться к границе с Сирией, передает сирийская радиостанция Sham FM.
«Интенсивный поток людей направляется к границе Ливана с Сирией в районе Эль-Кусейр одновременно с израильским ударом по ливанскому городу Эль-Хермель у границы», – говорится в сообщении.
При этом РИА Новости со ссылкой на местных жителей 23 сентября сообщило, что жители приграничных поселений на юге Ливана не могут эвакуироваться в безопасные районы из-за массированных бомбардировок израильской авиации Израиля. По словам одного из жителей, ЦАХАЛ наносит удары по дорогам и домам, из-за чего невозможно выехать из поселения Маждаль Селем. Он подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в других окрестных поселениях.
«Бьют прямо по домам, в результате одного из ударов погибла целая семья. Такая же ситуация в Тулине и Абрихе», – добавил житель южного Ливана.
Ливанский министр окружающей среды Насер Ясин сообщал о массовом бегстве мирных жителей с юга Ливана. Он подчеркивал, что чрезвычайная комиссия при правительстве страны делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, вынужденно покидающих свои дома.
РЕАКЦИЯ В МИРЕ
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 24 сентября заявил, что Париж призывает провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане.
«Я попросил созвать на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану», – сказал министр в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Еще до начала военной операции, 23 сентября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США напоминают Израилю публично и в частных беседах о необходимости сохранять безопасность мирных жителей при проведении военных операций. Тогда он отмечал, что на данном этапе развития конфликта Вашингтон сосредоточен на деэскалации ситуации в регионе и недопущении развития напряженности на Ближнем Востоке.
Уже после начала военной операции агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что Соединенные Штаты намерены предпринять «конкретные шаги» для предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке и выступают против операции Израиля. Он отметил, что правительство рассматривает несколько идей, которые представители США планируют обсудить с партнерами на этой неделе.
Также чиновник выразил надежду, что предложения Вашингтона смогут перевести конфликт в дипломатическую плоскость, где обе стороны смогут разрешить ситуацию. Согласно данным, эти предложения будут обсуждать на встречах на полях Генассамблеи ООН высокопоставленные должностные лица США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США не считают правильными удары Израиля по объектам «Хезболлы». По словам источника телеканала, Госдепартамент США занят поиском дипломатического решения. Аналогичную точку зрения высказывала ранее во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, необходимо найти решение для прекращения эскалации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан.
Эскалация с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. Тогда погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позднее израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли свыше 50 человек, в том числе командующий силами спецопераций «Хезболлы» Ибрагим Акиль, передает «Радиоточка НСН».
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