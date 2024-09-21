Число погибших при ударе по Бейруту возросло до 31
21 сентября 202413:38
Число погибших при ударе израильских ВВС по пригороду Бейрута возросло до 31, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд.
По его словам, в результате израильской атаки пострадали 68 человек.
Кроме того, ливанское движение «Хезболла» сообщило, что в результате атаки Израиля погибли двое военных руководителей и 13 бойцов и командиров движения.
Ранее стало известно, что израильские военные ликвидировали командующего военными операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru