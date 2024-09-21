Число погибших при ударе по Бейруту возросло до 31

Число погибших при ударе израильских ВВС по пригороду Бейрута возросло до 31, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд.

Израиль ударил по Бейруту

По его словам, в результате израильской атаки пострадали 68 человек.

Кроме того, ливанское движение «Хезболла» сообщило, что в результате атаки Израиля погибли двое военных руководителей и 13 бойцов и командиров движения.

Ранее стало известно, что израильские военные ликвидировали командующего военными операциями «Хезболлы» Ибрагима Акиля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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