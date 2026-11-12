Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году

Стоимость квадратного метра жилья не может от года к году повышаться на 50%. Как пишет РИА Новости, об этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, подобные изменения возможны только в случае, если зарплата у строителей, а вместе с ними и цены на пиломатериалы, металл и землю, также поднялись на 50%.

Спикер отметил, что стоимость квадратного метра раздувается, из-за чего людей вынуждают больше платить по ипотеке.

«Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры», — заключил Володин.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек заявил, что средние сроки возведения многоквартирных домов в России планируют сократить до тысячи дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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