Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году

По его словам, подобные изменения возможны только в случае, если зарплата у строителей, а вместе с ними и цены на пиломатериалы, металл и землю, также поднялись на 50%.

Спикер отметил, что стоимость квадратного метра раздувается, из-за чего людей вынуждают больше платить по ипотеке.

«Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры», — заключил Володин.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек заявил, что средние сроки возведения многоквартирных домов в России планируют сократить до тысячи дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

