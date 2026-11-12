Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
Стоимость квадратного метра жилья не может от года к году повышаться на 50%. Как пишет РИА Новости, об этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, подобные изменения возможны только в случае, если зарплата у строителей, а вместе с ними и цены на пиломатериалы, металл и землю, также поднялись на 50%.
Спикер отметил, что стоимость квадратного метра раздувается, из-за чего людей вынуждают больше платить по ипотеке.
«Уважаемые коллеги из Минстроя, президент поставил перед нами задачу, чтобы и тарифы были обоснованными, и стоимость квадратного метра жилья была обоснованной. Поэтому приходите и обосновывайте эти цифры», — заключил Володин.
Ранее замминистра строительства и ЖКХ Юрий Муценек заявил, что средние сроки возведения многоквартирных домов в России планируют сократить до тысячи дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян предупредили, что падающие звезды могут быть мусором космонавтов
- Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
- Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»
- Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
- Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания