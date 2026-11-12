Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
Лазарь Бадалов заявил НСН, что отмена льготных программ не сможет быстро снизить цены и решить все проблемы на рынке, но «затягивать» нет смысла.
Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам, рассказал НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Рыночная ипотека играет все более значимую роль, ее доля удвоилась за последний год, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, льготное кредитование — это тупик, а большой объем льготных кредитов в экономике — это одна из причин высокой ключевой ставки и нагрузка на бюджет. Бадалов с ней согласился.
«Я с ней согласен, потому что любые льготные программы поддержки должны иметь временный характер. Этот период должен быть непродолжительным. Мы же на собственном опыте провели такой длительный эксперимент, а получили в итоге рост цен на жилье. Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам. Когда эту программу вводили, забыли задействовать Минстрой, например. Получилось так, что никому нет дела фактически, на что пойдет эта льготная ипотека. Условия слишком абстрактные, основная масса сделок – это жилье, которое вряд ли помогло людям улучшить их жилищные условия. Люди воспользовались, кто-то купил студию, кто-то еще что-то. Теперь мы прозрели, что это выгодно только застройщикам», - объяснил он.
При этом он признал, что отмена льготных программ не сможет быстро снизить цены и решить все проблемы на рынке.
«Надо быть реалистами, конечно, отмена программ не приведет к тому, что цены на квартиры сразу снизятся и скорректируются. У застройщиков есть не только спекулятивные причины роста цен, был рост издержек. Но сохранять в дальнейшем льготную программу – это не решение проблемы. Застройщики в таком случае и дальше будут индексировать цену, так как «никуда не денутся». Если препарат не помогает, его нужно отменить, здесь такой же принцип. Разницу в ставках банку компенсирует бюджет. Получается, что интервал между рыночной и льготной ставкой увеличивает расходы бюджета. Дефицит бюджета увеличивается, а ставка ЦБ не снижается, так как высокие расходы и инфляция, замкнутый круг», - заключил он.
В России будет «сокращаться» именно семейная ипотека, на которую приходится 70% рынка, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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