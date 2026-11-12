«Я с ней согласен, потому что любые льготные программы поддержки должны иметь временный характер. Этот период должен быть непродолжительным. Мы же на собственном опыте провели такой длительный эксперимент, а получили в итоге рост цен на жилье. Давно пора сворачивать программы льготного кредитования, потому что поддержка пошла на пользу не семьям, а застройщикам. Когда эту программу вводили, забыли задействовать Минстрой, например. Получилось так, что никому нет дела фактически, на что пойдет эта льготная ипотека. Условия слишком абстрактные, основная масса сделок – это жилье, которое вряд ли помогло людям улучшить их жилищные условия. Люди воспользовались, кто-то купил студию, кто-то еще что-то. Теперь мы прозрели, что это выгодно только застройщикам», - объяснил он.

При этом он признал, что отмена льготных программ не сможет быстро снизить цены и решить все проблемы на рынке.

«Надо быть реалистами, конечно, отмена программ не приведет к тому, что цены на квартиры сразу снизятся и скорректируются. У застройщиков есть не только спекулятивные причины роста цен, был рост издержек. Но сохранять в дальнейшем льготную программу – это не решение проблемы. Застройщики в таком случае и дальше будут индексировать цену, так как «никуда не денутся». Если препарат не помогает, его нужно отменить, здесь такой же принцип. Разницу в ставках банку компенсирует бюджет. Получается, что интервал между рыночной и льготной ставкой увеличивает расходы бюджета. Дефицит бюджета увеличивается, а ставка ЦБ не снижается, так как высокие расходы и инфляция, замкнутый круг», - заключил он.

В России будет «сокращаться» именно семейная ипотека, на которую приходится 70% рынка, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

