Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
Hollyflame удостоился бриллиантовой сертификации за хит «Тону» и рассказал, когда созреет для нового альбома.
Автор хита «Тону» белорусский певец Hollyflame (настоящее имя — Владислав Лапай) рассказал, что для него самое важное в работе с музыкальным лейблом, объяснил, почему редко выпускает альбомы и раскрыл секрет настоящего хита.
11 ноября в московском клубе «Баунс» состоялась закрытая презентация обновленного музыкального лейбла S&P Records. Событие объединило артистов, инфлюенсеров, друзей и партнеров лейбла и других представителей индустрии. Знаковым моментом вечера стало вручение Hollyflame бриллиантовой сертификации за его хит «Тону». На мероприятии присутствовал и спецкор НСН.
«Артисту надо меняться постоянно. Некоторые с образами экспериментируют, некоторые — с музыкой. Эксперимент — это всегда отсутствие скуки у артиста, а значит и у аудитории. Это все вместе должно работать, но у меня вот с образами экспериментов особо не происходит. У меня аудитория понимает все мои приколы, поэтому в загашнике куча всякого-всякого. Я периодически буду что-то выкладывать. Я хотел EP-шечку выпустить, но мне сейчас пока комфортно выпускать синглы. Мне всегда хочется альбом, но я понимаю: чтобы написать классный концептуальный альбом, нужно уделить ему очень много времени и прийти туда с головой. Просто собрать кучу песен и назвать это альбомом — не круто. Как созрею на альбом — обязательно сделаю», — сказал артист журналистам.
По его словам, современный артист не столько «подчиняется» лейблу, сколько выстраивает с ним доверительный диалог.
«Сейчас лейблы не принуждают артистов к чему-то. Это, наверное, странно, когда лейбл говорит артистку: "Сделай альбом" или "Лучше сделай такую обложку". Мне кажется, это веяние прошлого. Раньше была такая история, а сейчас отношения у артистов с лейблами как-то посвободнее. Взаимопонимание и доверие — наверное, это самое важное. Когда вы друг другу доверяете и понимаете, зачем совершаются те или иные действия — со стороны артиста или со стороны лейбла. В первую очередь это про доверие. Когда ты на одной волне с лейблом, у тебя нет каких-то лишних мыслей. Если полностью доверяешь — значит, все круто идет, как по маслу. И вот тогда и появляются хиты. Самый большой red flag в работе с лейблом — когда все не вовремя. Ты исполняешь все свои обязательства, а лейбл, например, опаздывает, что-то не додает, недорассказывает», — приводит слова певца спецкор НСН.
Он также раскрыл секрет хита.
«Самая главная мысль, мне кажется, заключается в простоте. И в первую очередь у тебя должны быть огромные эмоции от того, что ты сделал. Не надо писать песню для чарта или чтобы люди кайфовали — сначала ты должен кайфануть сам. А когда кайфуешь ты, кайфуют и другие», — указал певец.
Ранее певица Севиль (Севиль Велиева) заявила, что в ситуации с певцом Филиппом Киркоровым на последнем концерте сыграло роль его воспитание и установка «держать марку», поэтому он продолжил выступление, несмотря на плохое самочувствие.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путь к бриллиантовому диску: Hollyflame о работе с лейблом, редких альбомах и секрете хита
- Шадаев: Минцифры предпочитает, чтобы дата-центры «уходили под землю»
- Слова на ветер: Психолог встала на защиту «воздуханов»
- Сомнительная выгода: Кому поможет отказ от льготной ипотеки
- Володин: Стоимость квадратного метра не может расти на 50% от года к году
- Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»
- Релакс перед разводом: Зачем москвички снимают номера в отелях
- «Выносить» мосты: Что будет с Украиной после переговоров в Абу-Даби
- Волынец раскрыла, как модернизировать домашние задания
- Майкл Каррик покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»