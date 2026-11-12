Толстой предупреждал: Почему женщины ведутся на «воздуханов»

Наталья Панфилова раскрыла НСН, что слабость женщин в том, что они любят ушами, и напомнила о самой известной книге об отношениях с «воздуханом».

Женщины часто сами ведутся на сладкие речи мужчин из-за своей натуры, даже осознавая последствия, что хорошо проиллюстрировал еще Лев Толстой. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

С «воздуханами» в реальной жизни регулярно сталкиваются три четверти россиянок. По данным опросов, их знакомые часто много обещают и ничего не делают — об этом сообщили 74% респонденток, пишет РБК Life. Также среди названных ими признаков «воздуха» — склонность исчезать при первых трудностях (38%), красивые разговоры о чувствах (35%), а также масштабные планы на будущее без конкретных действий (34%). Панфилова раскрыла, что эта история стара как мир.

«Не секрет, что женщины любят ушами. Я в этом плане рекомендую даже обратиться к классике. Есть небезызвестное произведение Льва Толстого «Воскресенье», где он очень хорошо иллюстрирует эту вечную историю про «воздуханов» и обманутых женщин. Там был барчук, который обманывал главную героиню. Она прекрасно знала последствия, что если забеременеет, то ее выгонят, и она окажется в очень сложном положении. Но она так хотела верить словам барчонка, что повелась и сама открыла ему дверь. Он ведь не ломился в дверь, а уговаривал ее и обещал», — напомнила она.

Психолог развеяла заблуждение женщин о мужчинах

Также психолог раскрыла, что бывают и обратные ситуации, когда мужчина ведется на обман со стороны женщины, но это происходит только в одном случае.

«У мужчин другая история. Им хочется, чтобы все случилось по их сценарию. И здесь их зона уязвимости. Мужчина приманивается на фантазии, что он действительно какой-то особенный человек, ради которого женщина точно постарается. Да, мужчины сами по себе более прагматичные, земные, их сложнее обмануть. Они попадают в неприглядные ситуации только тогда, когда перестают смотреть на реальные факты и полностью отдаются своей фантазии, что ради них женщина из плохой станет хорошей», — напомнила она.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин раскрыл НСН, что сегодня общество уже не готово вступать в близкий контакт с мужчинами, позиционирующими себя как альфа-самцы, так как в мире слишком много напряжения, и такой тип мужчин излучает дополнительную опасность.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПсихологияПсихологи

Горячие новости

Все новости

партнеры