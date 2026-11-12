Женщины часто сами ведутся на сладкие речи мужчин из-за своей натуры, даже осознавая последствия, что хорошо проиллюстрировал еще Лев Толстой. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.

С «воздуханами» в реальной жизни регулярно сталкиваются три четверти россиянок. По данным опросов, их знакомые часто много обещают и ничего не делают — об этом сообщили 74% респонденток, пишет РБК Life. Также среди названных ими признаков «воздуха» — склонность исчезать при первых трудностях (38%), красивые разговоры о чувствах (35%), а также масштабные планы на будущее без конкретных действий (34%). Панфилова раскрыла, что эта история стара как мир.

«Не секрет, что женщины любят ушами. Я в этом плане рекомендую даже обратиться к классике. Есть небезызвестное произведение Льва Толстого «Воскресенье», где он очень хорошо иллюстрирует эту вечную историю про «воздуханов» и обманутых женщин. Там был барчук, который обманывал главную героиню. Она прекрасно знала последствия, что если забеременеет, то ее выгонят, и она окажется в очень сложном положении. Но она так хотела верить словам барчонка, что повелась и сама открыла ему дверь. Он ведь не ломился в дверь, а уговаривал ее и обещал», — напомнила она.